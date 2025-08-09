Tunisie: CA - Lancer sa saison l

Si gagner le premier match de la saison est souvent crucial pour la réussite de tout un exercice, croiser l'ASM permettrait surtout à Faouzi Benzarti de se situer.

Le Club Africain entame sa saison de Ligue 1 cet après-midi en croisant le promu marsois à Radès. Jour de reprise donc pour le groupe de Faouzi Benzarti. A l'épreuve de l'ASM pour son match d'ouverture, le CA semble avoir été quelque peu épargné par le calendrier, qui plus est en étant soutenu par ses inconditionnels qui ne manqueront pas de prendre d'assaut les travées du stade Hamadi Agrebi en grand nombre.

Après une préparation tout autant contrastée que rondement menée, le CA aborde à présent le moment de vérité avec son premier match officiel de la saison.

Une victoire lors du premier match de la saison est toujours un excellent début. Cela booste et renforce le moral des joueurs, créant une dynamique positive pour les matchs suivants. Voilà pour les aspirations clubistes au moment de fouler la pelouse de Radès. Passons à présent aux dispositions des joueurs.

Volet absences, le latéral droit et recrue estivale, Houssem Hassan Romdhane, encore souffrant des adducteurs, ne tiendra pas sa place. Chapitre suspension et forfait attendus maintenant, l'ailier gauche Fahd Messmari, suspendu en marge du match de Coupe de Tunisie de la saison passée face à l'USM, ne sera pas de la partie, alors que les deux milieux de terrain, le Ghanéen Mohamed Shawkane et le Libyen Ossama El Shremi, manqueront à l'appel, étant en déficit de préparation.

Sadok Mahmoud pour servir le jeu

Quid du Onze appelé à débuter le match face aux gars du Saf Saf à présent? Dans les buts, le transfuge de l'ES Métlaoui, Mouhib Chamakh, tient la corde, même si Ghaith Yeferni est toujours opérationnel. Sur le flanc droit, Zaâlouni part titulaire, alors que sur le côté opposé, l'ex-étoilé, Houssem Ben Ali, complètera la ligne défensive avec le tandem axial Ben Abda-Ali Youssef.

Plus haut à présent, le demi droit Moataz Zemzemi, le milieu hybride Bilel Ait Malek et le régulateur-créateur, Sadok Mahmoud, tenteront de s'accorder avec le trident d'attaque composé de Firas Chaouat en pointe, Kinzumbi sur le couloir droit et Hamza Khadhraoui sur l'aile gauche. Si la production d'ensemble est convaincante cet après-midi, l'enthousiasme sera renforcé et ça servira forcément de stimulant pour enchaîner avec détermination un gros déplacement à l'Olimpico de Sousse lors de la 2e journée.