Tunisie: Coup d'envoi de la saison 2025-2026 - Responsabilité partagée

La saison va démarrer avec un voeu cher à nous tous : que les choses se passent bien du côté du public. Trêve de tension et de violence !

Ainsi donc, la sécurité, les sanctions financières et sportives, l'organisation d'une façon générale dans les stades et l'apport des stadiers et les salles de sport, le rôle des médias, l'arbitrage et l'utilisation de la VAR ont été les principales questions qui ont figuré dans l'ordre du jour de la réunion de mise au point organisée au ministère des Sports, en présence des responsables du ministère de l'Intérieur, ainsi que des représentants de la Fédération tunisienne de football, afin d'assurer un début de saison en toute sécurité.

Le renforcement des mesures de sécurité et la réduction du phénomène de violence dans les stades et les salles de sport ont dominé les débats. Il a été proposé de mettre en place des mesures dissuasives, telles que des sanctions financières et sportives contre les clubs dont les supporters commettent des actes de violence, ainsi que l'interdiction de l'affichage de banderoles incitant à la haine ou au régionalisme. Il a été décidé, par ailleurs, d'interdire l'entrée des fauteurs de troubles dans les installations sportives.

Il a été question aussi de l'amélioration de l'organisation de l'accès des supporters aux stades et aux salles de sport, appelant à l'adoption d'un système de billetterie électronique comme solution technique, tout en mettant en place du personnel qualifié (stadiers) pour organiser et encadrer les supporters.

Les participants ont appelé les responsables sportifs à éviter les déclarations incendiaires et provocatrices. Ils ont invité les médias sportifs à jouer un rôle positif en mettant en relief les valeurs du sport.

La saison sportive démarre donc et tout le monde se demande de quoi elle sera faite.

Nous pensons que c'est aux fédérations d'agir et d'endosser pleinement leurs responsabilités.

D'ailleurs, il aurait été plus indiqué d'inviter également les fédérations de sports collectifs de salle. Ceux qui dirigent le handball, le basket-ball et le volley-ball ont leur mot à dire et leurs problèmes n'ont rien à voir avec ceux du football. Le public des sports de salle a ses particularités. Elles sont même plus aiguës que celles du football.

Et les stadiers ?

Si l'opération de mise en place des stadiers avait été conduite à son terme et réalisée, la situation aurait été meilleure. En principe, les stadiers connaissent le public et la mise à l'écart des fauteurs de troubles aurait été plus facile. La mise en place de ce corps des stadiers redonnera de la couleur à nos compétitions.

Le public, responsabilisé, pourrait être plus compréhensif et plus discipliné. Convaincre vaut mieux que sanctionner. En fin de compte, la balle est entre les mains des fédérations et des clubs. Les uns se doivent de s'appliquer au niveau de l'arbitrage, les autres ont intérêt à oublier que c'est au service d'ordre d'organiser les rencontres. Leurs responsabilités à l'égard de leur public sont pleines et entières. Ils feraient mieux d'agir pour l'encadrer au sens propre du mot.