Afrique: Ligue des champions de la CAF - L'Espérance Sportive de Tunis affrontera les Forces Armées du Niger

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis entamera son parcours en Ligue des champions de la CAF en affrontant l'équipe des Forces armées du Niger lors du premier tour préliminaire. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi à Dar es Salam, en Tanzanie.

L'Espérance jouera le match aller au Niger entre le 19 et le 21 septembre, et le match retour en Tunisie entre le 26 et le 28 du même mois.

De son côté, l'US Monastir affrontera le club de Sierra Leone, le East End Lions, également pour le premier tour préliminaire. Le match aller se jouera à l'extérieur et le match retour aura lieu en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.