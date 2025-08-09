Afrique: Ligue des champions de la CAF - L'Espérance Sportive de Tunis affrontera les Forces Armées du Niger

L'Espérance Sportive de Tunis entamera son parcours en Ligue des champions de la CAF en affrontant l'équipe des Forces armées du Niger lors du premier tour préliminaire. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi à Dar es Salam, en Tanzanie.

L'Espérance jouera le match aller au Niger entre le 19 et le 21 septembre, et le match retour en Tunisie entre le 26 et le 28 du même mois.

De son côté, l'US Monastir affrontera le club de Sierra Leone, le East End Lions, également pour le premier tour préliminaire. Le match aller se jouera à l'extérieur et le match retour aura lieu en Tunisie.