Afrique: Coupe de la CAF - L'Étoile du Sahel face à Al-Ahly Wad Madani

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Étoile du Sahel affrontera Al-Ahly Wad Madani du Soudan lors du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi 9 août 2025 à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie.

Le match aller se déroulera à l'extérieur, entre le 19 et le 21 septembre. Le match retour aura lieu à Sousse entre le 26 et le 28 septembre.

Le Stade Tunisien, second représentant tunisien dans la compétition, jouera contre le club mauritanien SNIM Nouadhibou. Le match aller se tiendra en Tunisie entre le 19 et le 21 septembre, tandis que le match retour se disputera en Mauritanie entre le 26 et le 28 du même mois.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.