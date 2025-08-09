Afrique: Coupe de la CAF - L'Étoile du Sahel face à Al-Ahly Wad Madani

L'Étoile du Sahel affrontera Al-Ahly Wad Madani du Soudan lors du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi 9 août 2025 à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie.

Le match aller se déroulera à l'extérieur, entre le 19 et le 21 septembre. Le match retour aura lieu à Sousse entre le 26 et le 28 septembre.

Le Stade Tunisien, second représentant tunisien dans la compétition, jouera contre le club mauritanien SNIM Nouadhibou. Le match aller se tiendra en Tunisie entre le 19 et le 21 septembre, tandis que le match retour se disputera en Mauritanie entre le 26 et le 28 du même mois.