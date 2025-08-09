Tunisie: Bizerte-Utique - 3 morts et 4 blessés dans le tragique renversement d'un camion poid lourd

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Trois personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées à la suite du renversement d'un poids lourd transportant du charbon, ce matin, au niveau de l'échangeur d'El Hwayedh à Utique, selon une source officielle de la protection civile.

La même source a expliqué à un journaliste de TAP dans la région que le poids lourd, chargé de charbon, venait de Bizerte en direction de Tunis lorsque le conducteur en a perdu le contrôle, entraînant le renversement de la cabine et de la remorque au niveau de l'échangeur d'El Hwayedh. Le camion est tombé sur une voiture légère qui était garée sur place, blessant quatre personnes qui ont été transportées en urgence à l'hôpital d'El Alia. Selon la même source, leurs blessures ne sont pas graves, à l'exception de quelques fractures et contusions.

Par ailleurs, trois autres personnes qui prenaient une collation dans un restaurant traditionnel ont perdu la vie après que le camion a percuté l'établissement, ensevelissant les environs sous le charbon.

Il est à noter que le plan régional d'urgence a été activé par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, qui s'est rendu sur les lieux. Plusieurs ambulances de la protection civile et des services de santé ont été dépêchées. Des engins ont également été envoyés par les services du gouvernorat, de la délégation et des municipalités pour enlever le charbon. Les autorités de sécurité ont organisé la circulation dans la zone et une enquête a été ouverte. L'opération est toujours en cours, selon la même source.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.