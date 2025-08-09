Tunisie: Bizerte-Utique - 3 morts et 4 blessés dans le tragique renversement d'un camion poid lourd

Trois personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées à la suite du renversement d'un poids lourd transportant du charbon, ce matin, au niveau de l'échangeur d'El Hwayedh à Utique, selon une source officielle de la protection civile.

La même source a expliqué à un journaliste de TAP dans la région que le poids lourd, chargé de charbon, venait de Bizerte en direction de Tunis lorsque le conducteur en a perdu le contrôle, entraînant le renversement de la cabine et de la remorque au niveau de l'échangeur d'El Hwayedh. Le camion est tombé sur une voiture légère qui était garée sur place, blessant quatre personnes qui ont été transportées en urgence à l'hôpital d'El Alia. Selon la même source, leurs blessures ne sont pas graves, à l'exception de quelques fractures et contusions.

Par ailleurs, trois autres personnes qui prenaient une collation dans un restaurant traditionnel ont perdu la vie après que le camion a percuté l'établissement, ensevelissant les environs sous le charbon.

Il est à noter que le plan régional d'urgence a été activé par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, qui s'est rendu sur les lieux. Plusieurs ambulances de la protection civile et des services de santé ont été dépêchées. Des engins ont également été envoyés par les services du gouvernorat, de la délégation et des municipalités pour enlever le charbon. Les autorités de sécurité ont organisé la circulation dans la zone et une enquête a été ouverte. L'opération est toujours en cours, selon la même source.