Tunisie: Aéroports - La grève des agents de transport reportée à une date ultérieure

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué publié ce samedi 9 août 2025, la Fédération Générale du Transport, affiliée à l'Union Générale Tunisienne du Travail, a annoncé le report de la grève qui devait se tenir les 12 et 13 août dans tous les aéroports. Cette décision a été prise dans l'intérêt national et pour éviter tout impact négatif sur les services aériens publics, notamment en raison d'engagements spécifiques soumis à des contrôles internationaux.

L'UGTT a expliqué que la décision de reporter la grève a été prise pour donner une chance supplémentaire à un dialogue et une négociation sérieux, garantissant le respect des accords précédents, la sauvegarde des droits des travailleurs du transport et la promotion de la stabilité dans le secteur.

Le communiqué a souligné que la grève n'était pas une fin en soi, mais un moyen légitime de faire respecter les revendications professionnelles et matérielles justes. Il a également affirmé que toutes les options de mobilisation resteraient ouvertes si aucune solution sérieuse n'était trouvée.

L'UGTT a appelé le gouvernement et l'autorité de tutelle à honorer leurs engagements et à accélérer le traitement des dossiers en suspens, en trouvant des solutions durables qui préservent la dignité et les intérêts des travailleurs. Elle a également exprimé son profond regret que la Commission centrale de conciliation n'ait pas invité les parties concernées à une session de négociation, considérant cela comme un manque de sérieux dans le traitement des revendications et une politique de fuite en avant.

L'Union a conclu son communiqué en affirmant sa détermination à continuer de défendre les droits du secteur et de ses travailleurs, réitérant son attachement à un syndicalisme indépendant.

Lire l'article original sur La Presse.

