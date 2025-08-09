Tunisie: El Aouina - Mandats de dépôt en prison contre 3 jeunes soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme âgé

Un juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt en prison contre trois jeunes hommes soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme mûr, commis à l'intérieur de son appartement dans la région d'El Aouina, au nord de la capitale.

L'enquête a débuté après que les habitants d'un immeuble à El Aouina se sont inquiétés de la disparition de leur voisin et ont remarqué des traces de sang s'écoulant sous la porte de son appartement. Ils ont immédiatement alerté la police et le procureur public, qui s'est rendu sur les lieux. En entrant dans l'appartement, ils ont découvert le propriétaire sans vie, portant des marques d'agression sur différentes parties de son corps.

À la suite de l'enquête menée par la sous-direction des affaires criminelles d'El Gorjani, les soupçons se sont portés sur trois jeunes hommes, qui auraient été à l'origine du meurtre de la victime. Ils ont d'abord été placés en garde à vue, puis présentés au juge d'instruction en charge du dossier, qui a décidé d'émettre des mandats de dépôt à leur encontre en attendant la poursuite de l'enquête.