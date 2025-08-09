Soudan: Correction des examens du certificat d'études secondaires en mi-août

Le directeur général de l'Administration soudanaise des examens, M. Khalid Ali Osman a annoncé que la correction des examens du certificat d'études secondaires (reportés pour 2024) débuterait le 16 août.

Dans une déclaration à la SUNA M. Khalid a expliqué que le processus de correction impliquera environ 2 000 enseignants et enseignantes de différents États du pays, répartis dans 10 centres des localités d'Ad-Damar et d'Atbara, dans l'État du Nil.

Il a indiqué que le Comité du logement et des services, en coordination avec l'Administration soudanaise des examens et le ministère de l'Éducation de l'État, a commencé à préparer 20 centres d'hébergement pour les enseignants, leur garantissant un environnement adapté à leurs fonctions pendant la période de correction.