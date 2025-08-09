La chaîne d'information Extra a accordé une interview spéciale au ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir lors de sa visite en République arabe d'Égypte au sein d'une délégation dirigée par le Premier ministre, le Dr Kamel Idris.

Au cours de cette rencontre, M. Al-Aiser a souligné que les relations entre le Soudan et l'Égypte connaissent un développement remarquable dans divers domaines. Il a expliqué que la récente visite au Caire avait des répercussions importantes sur la solidité des liens entre les deux pays frères, non seulement au niveau officiel, mais aussi aux niveaux populaire, historique et social.

Al-Eaysir a expliqué que les questions soulevées lors des discussions avec les responsables égyptiens reflétaient la nature du partenariat stratégique entre les deux parties, soulignant que les relations bilatérales sont en constante évolution et reposent sur une vision commune visant à servir les intérêts des deux peuples.

Al-Eaysir a ajouté que la réunion avait permis d'aborder plusieurs questions régionales cruciales, notamment la question des eaux du Nil, qui constitue l'un des principaux défis communs aux deux pays. La situation sécuritaire et politique au Soudan et le rôle de soutien de l'Égypte dans la promotion de la stabilité régionale ont également été évoqués, notamment au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le Soudan depuis le déclenchement du conflit armé.

Al-Eaysir a indiqué qu'il existait un consensus total entre Khartoum et Le Caire sur toutes les questions cruciales, reflétant une compréhension commune approfondie de la nature des défis et des opportunités auxquels la région est confrontée. Il a souligné que ce consensus contribuerait à soutenir les efforts visant à instaurer la sécurité et la paix au Soudan et à renforcer la coordination face aux défis régionaux.