Soudan: Le ministre de l'Éducation nationale inspecte le centre de contrôle des certificats d'études secondaires d'Atbara

9 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Al-Tuhami Al-Zein Hajar a inspecté samedi matin l'avancement des travaux au centre de contrôle des certificats d'études secondaires d'Atbara, dans l'État du Nil.

S'adressant aux enseignants participant au centre de contrôle, il a souligné que le processus d'obtention du certificat d'études secondaires est une grande entreprise nationale, menée par des enseignants compétents et responsables. Il a souligné qu'il s'agit d'un combat pour la dignité qu'ils ont remporté. Il a salué les efforts des enseignants et du service des examens, qui ont géré et supervisé ce projet.

Il a exprimé l'espoir que les travaux se poursuivraient avec le même enthousiasme afin d'atteindre la phase de notation à la date fixée par le service des examens la semaine prochaine.

M. Khaled Osman, directeur des examens du Soudan a expliqué que le ministre avait reçu un briefing complet sur les modalités techniques et administratives du contrôle. Il a été informé de l'avancement des travaux et des modalités des prochaines phases.

Il a expliqué que la phase actuelle consiste à placer les numéros secrets (codes) sur les feuilles de réponses en vue de la phase de notation, dont le début a été annoncé le 16 août.

Khaled s'est réjoui de la visite du ministre et a souhaité aux élèves réussite et résultats satisfaisants pour leurs parents.

Lire l'article original sur SNA.

