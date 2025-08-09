Soudan: Nouveaux ministres prêtent serment devant le président du Conseil de souveraineté

Plusieurs ministres récemment nommés au sein du gouvernement 'Espoir' ont prêté serment samedi devant le président du Conseil Souverain de Transition , le général Abdel Fattah Al-Burhan. En présence de Premier ministre, le Dr Kamil Idris, et un représentant du juge en chef et secrétaire général du Conseil de souveraineté, le Lit-Gen Dr Mohamed Al-Gali.

M. Ahmed , ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré dans un communiqué de presse que les ministres ayant prêté serment comprenaient les ministres de l'Énergie, des Affaires du Cabinet, de la Jeunesse et des Sports, de la Transformation numérique et des Communications, ainsi que le ministre d'État aux Finances.

Il a expliqué que la confiance des dirigeants envers les ministres serait appréciée et constituerait une responsabilité, indiquant que la prochaine étape verrait le rétablissement du pays après la guerre. Il a souligné que les ministres travailleraient en harmonie et cohésion au sein du gouvernement de l'Espoir pour instaurer la paix et la stabilité dans le pays.