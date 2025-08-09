Ile Maurice: Agacement au sein de la majorité mais pas de rupture

Malgré les critiques du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, à propos de certaines décisions gouvernementales, le Parti travailliste dément toute dissension au sein de l'Alliance et tente de contenir les remous internes.

Les propos tenus par Paul Bérenger, jeudi, le 7 août, lors d'une conférence de presse, ont secoué les rangs de la majorité. Si plusieurs élus, y compris au sein du Parti travailliste (PTr), n'ont pas caché leur agacement, la consigne des rouges est claire : calmer les esprits et couper court aux rumeurs d'une éventuelle rupture au sommet de l'alliance gouvernementale.

Selon des sources proches de l'état-major travailliste, malgré le ton parfois tranchant du Premier ministre adjoint, les relations entre Paul Bérenger et le Premier ministre Navin Ramgoolam restent cordiales. «Il n'y a pas de tension entre les deux leaders», assure un député rouge, tout en reconnaissant que certaines déclarations ont mis mal à l'aise une partie du camp travailliste.

Ce climat tendu s'inscrit dans la foulée de l'affaire opposant la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, à sa Junior minister, Anishta Babooram. Paul Bérenger avait affirmé que «le Premier ministre prendra la décision qui s'impose», appelant ainsi à une résolution rapide. La décision est tombée : Navin Ramgoolam a transféré la Junior minister Anishta Babooram au ministère de la Santé, aux côtés d'Anil Bachoo, mettant officiellement fin au conflit.

Mais cette nomination soulève une question restée en suspens : qui, d'Arianne Navarre-Marie ou d'Anishta Babooram, disait vrai dans cet affrontement ? Si Paul Bérenger a apporté publiquement son soutien à Navarre-Marie, la décision de Navin Ramgoolam semble indiquer un appui à Anishta Babooram. La cohabitation entre les deux femmes, lors de la reprise parlementaire en octobre, promet d'être observée de près, après les échanges acerbes qu'elles ont eus.

Lors de sa conférence de presse, Paul Bérenger n'a pas mâché ses mots sur la situation à Air Mauritius. Reconnaissant avoir «fermé la bouche» pendant huit mois, il affirme avoir alerté à plusieurs reprises le Premier ministre sur la dégradation de la compagnie nationale. «Ce qui se passe à Air Mauritius pas bon ditou», a-t-il lancé, précisant qu'il n'est «pas trop tard... mais très tard» pour redresser la situation.

Paul Bérenger a également exprimé son insatisfaction quant à certaines nominations récentes et aux lenteurs administratives, estimant qu'il est temps de «corriger», après huit mois de gouvernance intense.

Autre sujet épineux : la nomination de Joël Rault comme ambassadeur de Maurice à Paris. Paul Bérenger a déclaré que Joël Rault avait pris ses distances du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), ce qui a immédiatement été démenti par Olivier Barbe, porte-parole du parti bleu. Ce dernier a rappelé que Joël Rault avait été National Campaign Manager du PMSD lors des élections de 2024 et qu'il entretenait toujours des liens étroits avec Xavier-Luc Duval.

Paul Bérenger, de son côté, a précisé avoir initialement proposé pour ce poste un proche du Mouvement militant mauricien au Premier ministre mais que la personne qu'il avait en tête avait décliné l'offre. C'est alors que le nom de Joël Rault a été accepté, selon lui, sans intervention imposée par Navin Ramgoolam.

Enfin, la désignation de Daniella Bastien, Senior Adviser on Communications and Strategic Matters, à la présidence du Outer Islands Development Board, pourrait également alimenter la polémique. Paul Bérenger s'est défendu en affirmant que ses nominations ne suivaient pas la logique de l'ancien gouvernement Mouvement socialiste militant, qui multipliait les postes d'Advisors rémunérés sur divers conseils d'administration. Selon lui, les qualifications de Daniella Bastien justifient pleinement sa nomination.

Si certains ministres et députés de la majorité se disent «agacés» par le ton de Paul Bérenger, «Paul aussi est dans la même alliance et il vient dire qu'il n'est pas d'accord avec le Premier ministre», la direction du PTr veut afficher l'unité. Un élu rouge confie que «cette affaire a été réglée au sein des deux partis» et qu'aucune tension structurelle ne menace la coalition.