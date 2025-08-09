Ile Maurice: Première réunion des parties prenantes et partenaires potentiels le 22 août

9 Août 2025
L'Express (Port Louis)

L'île Rodrigues va bientôt amorcer une nouvelle étape très importante de son développement avec la construction d'un nouvel aéroport international, doté d'une piste de 2,1 km de long et de 45 m de large et des voies de circulation associées. Airport of Mauritius Ltd (AML), chargée de la mise en oeuvre du projet de développement des infrastructures aéroportuaires de Rodrigues, en collaboration avec l'agence de financement, la Banque mondiale, organisera un Early Market Engagement (EME), le 22 août.

Cet exercice en ligne se concentrera principalement sur le volet 1 du projet, à savoir le développement des infrastructures, dont la valeur estimée est de USD 170 millions. Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur participation en remplissant un formulaire en ligne.

L'exercice EME vise à fournir aux parties prenantes des informations complètes sur cet important projet d'infrastructure, tout en recueillant des commentaires, en évaluant l'intérêt du marché et en garantissant la bonne exécution des processus d'approvisionnement. En outre, il permettra d'identifier des partenaires potentiels, d'améliorer la structure du projet et les documents d'appel d'offres ainsi que de traiter les risques et d'optimiser la mise en oeuvre.

L'objectif de développement du projet de l'aéroport de Rodrigues est d'améliorer la connectivité aérienne et de renforcer la résilience climatique et la productivité de l'île. Avec ce nouvel aéroport, Rodrigues aura des liaisons directes avec les autres îles de la région. Elle va pouvoir ainsi booster ses arrivées touristiques et donner un nouveau souffle à son développement socio-économique.

Outre la piste de 2,1 km, parmi les autres éléments clés du nouvel aéroport figurent une voie de circulation, des aires de stationnement pour les avions et des systèmes de drainage modernes. Sont aussi prévus : la mise en oeuvre de technologies à haut rendement énergétique ; l'installation d'un système d'éclairage au sol de l'aérodrome ; une nouvelle tour de contrôle ;

des systèmes de navigation ; une nouvelle station de secours et de lutte contre les incendies avec toutes les installations associées ; un nouveau bâtiment météorologique; un bâtiment de quarantaine ; un centre électrique; et un bâtiment incinérateur avec toutes les installations associées. Une nouvelle route d'accès et un parking seront construits.

