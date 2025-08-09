Ile Maurice: Johnson Roussety recadre Paul Bérenger sur la dissolution de l'Assemblée régionale

Le chef commissaire adjoint de Rodrigues, Johnson Roussety, a vivement réagi aux déclarations du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, qui avait évoqué la possibilité de dissoudre l'Assemblée régionale. Pour Johnson Roussety, une telle démarche serait infondée et contraire aux dispositions de la loi.

«L'Assemblée régionale est une institution constitutionnelle élue pour un mandat de cinq ans. Elle ne peut être dissoute que dans des conditions précises prévues par la loi, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui», a-t-il déclaré. Selon lui, la situation actuelle à Rodrigues ne justifie en aucun cas une mesure aussi extrême et il accuse Paul Bérenger de vouloir «déstabiliser» l'équipe en place.

Johnson Roussety a insisté sur le fait que l'Assemblée régionale fonctionne normalement et que les projets avancent, citant notamment le lancement du chantier de la nouvelle piste d'atterrissage, financé avec l'appui de la Banque mondiale. Il a également mis en avant les progrès dans l'éducation, avec un taux de réussite aux examens comparable, voire supérieur, à la moyenne nationale.

Le chef commissaire adjoint a par ailleurs dénoncé ce qu'il considère comme de «fausses affirmations» circulant à propos de projets locaux affirmant que les décisions prises reposent sur des rapports techniques d'experts.

Tout en reconnaissant qu'il existe des défis, notamment dans la gestion de l'eau ou des infrastructures, Johnson Roussety a estimé que la solution réside dans le dialogue et la coopération, non dans la dissolution de l'Assemblée. «La démocratie, c'est un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. On ne dissout pas une institution parce qu'on n'aime pas l'équipe en place», a-t-il martelé.