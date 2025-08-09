Ile Maurice: Anishta Babooram - Le passé est derrière moi, je suis tournée vers l'avenir

interview

Mutée à la Santé, la Junior minister Anishta Babooram entame un nouveau chapitre de son existence, après une série de tensions au ministère de l'Égalité des genres, dirigé par Arianne Navarre-Marie. La jeune politicienne avait suscité la polémique en exprimant son malaise sur son profil personnel Facebook, ce qui avait été interprété comme une dénonciation voilée envers sa ministre de tutelle. Dans cet entretien, elle revient sur sa nomination, ses intentions et les critiques.

Quelle est votre réaction après votre mutation comme Junior minister à la Santé et comment abordez-vous cette nouvelle mission ?

J'accueille ce transfert avec beaucoup de joie et d'humilité. Je me prépare pour un nouveau départ afin de mieux servir les Mauriciennes et les Mauriciens. C'est un ministère clé car il gère la santé publique. Je vais désormais travailler aux côtés d'un ministre, qui a plusieurs années d'expérience. Le passé est derrière moi et je suis désormais tournée vers l'avenir.

Pourquoi avoir choisi Facebook pour exprimer votre malaise au ministère de l'Egalité des Genres, au lieu d'en parler directement au Premier ministre ?

Certains y voient un signe de tension au sein de l'alliance gouvernementale.

Je n'ai pas «opté» pour Facebook pour m'exprimer. Si c'était une démarche délibérée, je me serais servie de ma page publique, et non de mon profil personnel. D'ailleurs, je n'ai mentionné aucun nom ni attaqué qui que ce soit. J'ai simplement exprimé une pensée symbolique : ce qui arrive quand on creuse une fosse pour autrui. Mais ensuite, cela a pris une autre tournure, notamment après la déclaration de la ministre, et j'ai dû clarifier ma position.

Maintenant que vous avez été transférée, peuton dire que le problème que vous évoquiez au ministère de l'Égalité des genres est désormais réglé ?

Je ne sais pas. Je l'espère, en tout cas.

Ne craignez-vous pas que votre cas créé un précédent et que d'autres Junior ministers puissent aussi utiliser les réseaux sociaux pour demander une mutation ?

Presque tous les Junior ministers, qui se sont exprimés à ce sujet ont affirmé n'avoir rencontré aucun problème de ce genre. Je ne vois donc pas pourquoi ils auraient une telle démarche.

Quels sont les enjeux pour vous au sein du ministère de la Santé ?

C'est un nouveau départ. Je compte assumer mes nouvelles responsabilités pleinement. Je me prépare à apprendre aux côtés d'un ministre expérimenté et à contribuer positivement à la santé publique à Maurice.