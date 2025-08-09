Congo-Kinshasa: Grace Geyoro de l'ombre des stades aux mots qui inspirent, Croire en ses rêves - Le livre qui parle au coeur

À l'occasion de la promotion de son livre » Croire en ses rêves « , la footballeuse internationale française d'origine congolaise Grâce Geyoro a organisé, le jeudi 7 août 2025, une conférence de presse au Pullman Hôtel, à Kinshasa, avec pour objectif de motiver la jeunesse, partager ses expériences et transmettre un message d'empowerment.

Sorti le 11 juin 2025 aux éditions Marabout (collection Marabulles), ce roman graphique propose, en 96 pages, une plongée illustrée dans son parcours, notamment, des inquiétudes familiales aux terrains de foot, des stéréotypes aux éclats de victoire. Écrit avec Chloé Célérien (scénario) et dessiné par Blachette, il est pensé pour toucher les jeunes et leur insuffler confiance, résilience et ambition.

Face au public, Grâce a souligné l'importance de cet ouvrage pour offrir aux plus jeunes un exemple qu'elle-même n'avait pas eu durant son enfance. Elle a expliqué que le titre du livre Croire en ses rêves n'est pas une simple formule, mais une philosophie de vie : » dépasser les peurs, faire face aux obstacles, s'accrocher à ses ambitions avec détermination « . Par cet engagement public, elle se positionne non seulement comme une athlète accomplie, mais aussi comme une figure inspirante, invitant les jeunes à croire en eux, à persévérer et à créer leur propre chemin.

» Mon parcours n'aurait jamais été possible sans le soutien indéfectible de mes parents, qui ont toujours cru en moi, même dans les moments les plus durs. Ils m'ont appris la force, la patience et l'humilité... Je pense aussi à mon grand frère, à qui je dois tant. C'est lui qui m'a transmis l'amour du ballon rond, bien avant que je comprenne ce que ça allait représenter pour moi. Il a été mon premier modèle, mon premier coach, mon premier fan « , a-t-elle confié.

Qui est Grâce Geyoro ?

Née le 2 juillet 1997 à Kolwezi (République démocratique du Congo), Grâce Geyoro arrive en France à l'âge de deux ans. Rapidement passionnée de football, elle débute à Orléans avant d'intégrer Clairefontaine, puis le PSG dès 2012. Après ses débuts en D1 féminine en 2014-2015, elle devient une titulaire incontournable, s'illustrant notamment comme meilleure espoir de D1 en 2017, championne de France en 2021, et figure régulière de l'équipe type de D1 Arkema jusqu'en 2025.

Sur le plan international, Geyoro décroche la Coupe du monde U17 (2012) et l'Euro U19 (2016), avant de faire ses premiers pas avec l'équipe de France A en janvier 2017. Forte de son expérience, elle occupe désormais un rôle de vice-capitaine et incarne une voix phare de l'équipe à l'aube de l'Euro 2025. Elle évolue au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain.

Notons que Grâce Geyoro s'est toujours imposée par sa détermination. Devenir joueuse professionnelle n'a pas été un chemin facile, notamment à cause des stéréotypes. Cependant, malgré les doutes, les blessures et les injustices, elle a dû se battre pour prouver que le football n'était pas qu'une affaire de garçons, jusqu'à devenir une figure incontournable du football en France, un modèle pour tous ceux qui rêvent de briser les barrières et de réaliser l'impossible. La conférence au Pullman Hôtel, le 7 août 2025, a constitué une étape forte de son engagement, c'est ainsi qu'elle invite aujourd'hui la jeunesse à oser, à croire et à agir pour réaliser leurs rêves, aussi ambitieux soient-ils.