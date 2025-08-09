Afrique: Football - Le Rahimo FC et l'USFA connaissent leurs adversaires en campagne africaine

9 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Confédération africaine de football (CAF) a effectué ce samedi 10 août 2025 à Dar Es Salam en Tanzanie, le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération.

Les deux clubs burkinabè en lice connaissent désormais leurs adversaires. En Ligue africaine des champions, le Rahimo FC, Champion du Burkina Faso sera face à l'AS Mangasport du Gabon.

L'USFA, représentant burkinabè en Coupe de la Confédération sera opposée à l'AS Gbohloe-SU des Lacs du Togo.

Ces rencontres du premier tour des préliminaires se joueront en mi-septembre 2025 pour les matchs aller et en fin septembre pour les matchs retour.

