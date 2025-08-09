Algérie: Ségolène Royal fustige le Président français et dénonce sa 'carte polémique' avec le pays

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

PARIS — L'ancienne ministre française, Ségolène Royal, a fustigé le Président Emmanuel Macron dans la politique menée envers l'Algérie, dénonçant notamment sa "carte polémique" dans la gestion des relations entre les deux pays.

Dans un message publié vendredi soir sur les réseaux sociaux, Ségolène Royal a dénoncé les dernières sorties d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Algérie comme une "diversion" visant à "détourner l'attention des graves enjeux internes auxquels la France fait face, notamment les incendies dévastateurs dans l'Aude et les carences de la sécurité civile".

Elle dénonce ainsi l'incapacité du gouvernement à répondre efficacement à des crises internes majeures, préférant se focaliser sur des tensions diplomatiques.

Mais Royal ne s'arrête pas là. Elle alerte également sur une "rentrée sociale à hauts risques" et l'absence de mesures concrètes pour prévenir une nouvelle explosion sociale dans un pays déjà fragilisé par des conflits sociaux persistants.

Pour Royal, cette gestion est d'autant plus problématique que Retailleau est un défenseur de la loi de Nicolas Sarkozy sur " les bienfaits de la colonisation", ce qui, selon elle, est incompatible avec les intérêts à long terme de la France.

"Avoir confié les relations avec l'Algérie à quelqu'un qui défend ce type de loi, c'est une erreur fondamentale", insiste-t-elle.

"On veut du sérieux, du maîtrisé et du respect et de la compétence. Et au sujet de l'Algérie, pour rétablir de bonnes relations , il faudrait se poser cette question: avoir confié les relations diplomatiques avec ce grand pays à un ministre de l'Intérieur nostalgique de la colonisation et qui a voté et défendu la loi indigne de Sarkozy sur +les bienfaits de la colonisation+, est-ce compatible avec les intérêts de la France, quand on sait que par définition aucune solution n'en sortira, que des postures destructrices", conclut Mme Royal dans son message.

