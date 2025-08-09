Afrique: Compétitions africaines interclubs 2025-2026 - Les clubs algériens connaissent leurs adversaires

DAR ESSALAM — Les quatre représentants algériens en compétitions africaines interclubs 2025-2026, sont désormais fixés sur leurs adversaires aux deux premiers tours préliminaires de la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération de football saison 2025-26, à l'issue du tirage au sort effectué samedi à Dar Es Salaam, en Tanzanie.

En Ligue des champions, le MC Alger, double champion d'Algérie en titre, affrontera au premier tour le FC Fassel du Libéria. Le représentant algérien jouera le match aller en déplacement (19- 21 septembre2025), avant d'accueillir son adversaire en Algérie (26-28 septembre).

En cas de qualification, le MCA sera opposé au vainqueur de la rencontre opposant la formation camerounaise de Colombe Sportive aux Sénégalais de l'ASC Jaraaf. Le match aller aura lieu à l'extérieur les 17-19 octobre, alors que la manche retour se jouera à Alger les 24-26 octobre.

La JS Kabylie, vice-champion d'Algérie et qui renoue avec la compétition africaine, affrontera au premier tour préliminaire (aller) la formation ghanéenne de Bibiani Gold Stars en déplacement (19-21 septembre), avant de recevoir son adversaire au match retour à Tizi-Ouzou (26-28 septembre).

En cas de qualification, le représentant algérien jouera son match aller à l'extérieur (17-19 octobre) face au qualifié de la double confrontation entre East End Lions du Sierra Leone à la formation tunisienne de l'US Monastir. Le match retour se disputera à Tizi-Ouzou (24-26 octobre).

En Coupe de la Confédération, l'USM Alger, exemptée du premier tour préliminaire, affrontera au deuxième tour de la compétition, le vainqueur de la double confrontation entre les Sénégalais du Génération Foot et les Ivoiriens d'Amadou Diallo.

De son côté, le CR Belouizdad qui a terminé à la 3e place au classement de la Ligue 1 professionnelle, affrontera au deuxième tour préliminaire le vainqueur de la double confrontation entre les Bhantal FC du Sierra Leone et les Guinéens du Hafia FC.

Les deux représentants algériens joueront le match aller en déplacement (17-19 octobre 2025), alors que la manche retour est prévue les 24-26 octobre à Alger.

Un nombre record de 120 clubs de football issus de tout le continent africain participeront à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération pour la saison 2025/26, selon la Confédération africaine de football (CAF).

Au total, 62 équipes disputeront la Ligue des Champions, tandis que 58 prendront part à la Coupe de la Confédération, soit le plus grand nombre de participants jamais enregistré dans les compétitions interclubs de la CAF.