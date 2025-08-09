Sénégal: Air Sénégal - Retour à la normale des vols vers Paris et reprise progressive des liaisons régionales

Après plusieurs jours de perturbations opérationnelles ayant affecté ses dessertes vers Paris, Bamako, Ouagadougou et Abidjan, Air Sénégal annonce « le retour à la normale des vols au départ et à destination de Paris depuis le vendredi 8 août ».

Dans son communiqué signé ce samedi 9 août, la compagnie précise avoir « mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer une reprise fluide des opérations ».

La liaison Dakar-Bamako-Dakar connaît également une reprise progressive à partir de ce samedi 9 août, « selon le programme des vols ci-dessous » :

Bamako-Dakar : départ à 16h45 - arrivée à 18h30 (GMT)

Dakar-Bamako : départ à 19h20 - arrivée à 21h05 (GMT)

Air Sénégal indique en outre que « le retour à la normale sur les lignes Bamako-Ouagadougou et Bamako-Abidjan est prévu à partir de ce dimanche 10 août ».

La compagnie « présente ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments ».