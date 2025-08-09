Sénégal: Air Sénégal - Retour à la normale des vols vers Paris et reprise progressive des liaisons régionales

9 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Après plusieurs jours de perturbations opérationnelles ayant affecté ses dessertes vers Paris, Bamako, Ouagadougou et Abidjan, Air Sénégal annonce « le retour à la normale des vols au départ et à destination de Paris depuis le vendredi 8 août ».

Dans son communiqué signé ce samedi 9 août, la compagnie précise avoir « mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer une reprise fluide des opérations ».

La liaison Dakar-Bamako-Dakar connaît également une reprise progressive à partir de ce samedi 9 août, « selon le programme des vols ci-dessous » :

Bamako-Dakar : départ à 16h45 - arrivée à 18h30 (GMT)

Dakar-Bamako : départ à 19h20 - arrivée à 21h05 (GMT)

Air Sénégal indique en outre que « le retour à la normale sur les lignes Bamako-Ouagadougou et Bamako-Abidjan est prévu à partir de ce dimanche 10 août ».

La compagnie « présente ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.