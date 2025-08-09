Gabon: Inauguration de plusieurs infrastructures par le président gabonais

En déplacement dans la Ngounié, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce vendredi 8 août, à l'inauguration de plusieurs infrastructures.
Plusieurs infrastructures ont été inaugurées par le président de la République, chef de l'Etat, chef du gouvernement. Il s'agit :
- 26 logements administratifs destinés aux agents de l'État.
- Le nouveau complexe administratif de Ndendé, modernisé et équipé pour offrir un cadre de travail optimal ;
- La halte-garderie Mougnonzi, pouvant accueillir jusqu'à 75 enfants ;
- Le complexe sportif Pierre Mamboundou, comprenant un plateau polyvalent et un dojo.
- Le Chef de l'État a également visité plusieurs chantiers en cours, notamment :
- Le Centre médical Maman Zita Oligui Nguema ;
- Le Complexe scolaire de l'Excellence ;
- La Gare routière de Lebamba.
Ces réalisations et projets s'inscrivent dans le cadre de l'enveloppe spéciale allouée à chaque province pour achever les infrastructures prioritaires, témoignant de l'engagement du Président de la République en faveur du développement local et de l'amélioration du cadre de vie des populations.