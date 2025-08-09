Gabon: Chantal Myboto Gondjout vs Lionel Diambou - UDB affronte le PDG

Les législatives et les locales sont aux portes des électeurs gabonais. Ces échéances électorales sont les premières pour la 5e République. Qui de Chantal Myboto Gondjout ou de Lionel Diambou va l'emporter dans le 1eᣴ siège du 1eᣴ arrondissement de Libreville pour le compte des législatives de septembre prochain ?

Plusieurs formations politiques ont investi leurs différents candidats aux législatives et aux locales. Chantal Myboto épouse Gondjout portera les couleurs de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) dans le 1eᣴ siège du 1eᣴ arrondissement de la commune de Libreville.

Chantal Myboto Gondjout : un autre coup d'essai

Une autre tentative pour Chantal Myboto Gondjout, qui était candidate dans cette même circonscription lors des élections législatives de 2018 puis de 2023. Cette fois-ci, elle espère tout mettre en oeuvre avec son équipe pour se hisser au sommet. Son expérience politique compte pour faire adhérer les électeurs à la cause du président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, Brise Clotaire Oligui Nguema.

Lionel Diambou en scène pour le PDG au premier arrondissement de Libreville

Lionel Diambou est un fidèle du Parti démocratique gabonais (PDG), connu. Il s'y est engagé depuis plusieurs années et est resté fidèle aux idéaux de cette formation politique souvent appelée "parti de masse". D'après plusieurs témoignages, l'homme maitrise le terrain et est fait des réalités que vivent les populations de sa circonscription électorale. Il est à même de défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale.

Quid de Chantal, héritière de son père géniteur et spirituel Zacharie Myboto ?

Chantal Myboto, épouse Gondjout, fille ainée de l'ancien président de l'Union nationale, a beaucoup appris aux côtés de son père de la gestion de la chose publique. L'efficacité de son arme trouve sa force dans la proximité avec ses électeurs. Elle va miser sur le discours de rassemblement pour bâtir ensemble "un édifice nouveau" et surtout commun à toutes les Gabonaises et tous les Gabonais épris de justice.

Les atouts de Lionel Diambou

En portant le choix d'investir Lionel Diambou, le Parti démocratique gabonais (PDG) mise sur des expériences solides, des hommes de terrain capables de rassembler les électeurs à la cause de cette formation politique. Il a aussi la confiance des populations. Avec sa diversité sociopolitique, le premier arrondissement de Libreville, comme bien d'autres, compte beaucoup pour les Pdgistes. Ils s'appuient sur la candidature Lionel Diambou. Un homme engagé, solide et connaisseur des réalités du terrain.

Chantal Myboto Gondjout et l'UDB

Chantal Myboto Gondjout incarne le changement, la nouvelle gouvernance, qui plusieurs années durant, a combattu le pouvoir Ali Bongo-PDG. Sa candidature sous la bannière de l'Union Démocratique des Bâtisseurs(UDB) est une illustration de sa soif pour le changement, pour le renouveau et surtout, bâtir cet édifice tant voulu par le commun et la majorité des Gabonais qui ont massivement voté pour Brice Clotaire Oligui Nguema a plus de 95% des suffrages exprimés.

Du fer à retordre pour Lionel Diambou ?

La bataille est rude. Le candidat du PDG a t-il du pain sur la planche ? Le 27 septembre livrera son verdict. Les populations , les électeurs vont juger de l'opportunité d'élire le candidat de leur choix. Lionel Diambou part confiant et surtout conscient du passé de sa formation politique, qu'il voudrait, sans doute, avec les autres, réparer. La candidature de Lionel Diambou serait sans doute une opportunité de réparer les erreurs commises de par le passé dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise.