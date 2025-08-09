Tunisie: Incendie à Sfax - Un enfant décède et trois autres sauvés dans le quartier Ennour

Un incendie s'est déclaré, dans la soirée du vendredi 8 août 2025, dans un appartement d'un immeuble situé dans le quartier Ennour, à Sfax, où se trouvaient quatre enfants âgés de deux à six ans, selon le directeur régional de la santé, Hatem Cherif.

Le sinistre, qui aurait été provoqué par la combustion d'un matelas, a coûté la vie à l'un des enfants, victime de brûlures et d'asphyxie. Les trois autres ont été secourus par les équipes de la protection civile et du SAMU, avec l'aide d'un jeune homme présent sur les lieux au moment des faits.

Les enfants rescapés ont été transportés à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Leur état de santé est jugé stable mais nécessite une surveillance médicale accrue.

Le jeune homme intervenu dans l'opération de sauvetage a également été hospitalisé après une chute, souffrant de blessures à la poitrine et à la colonne vertébrale. Son état est stable, selon la même source.