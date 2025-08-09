Tunisie: Incendie à Sfax - Un enfant décède et trois autres sauvés dans le quartier Ennour

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Un incendie s'est déclaré, dans la soirée du vendredi 8 août 2025, dans un appartement d'un immeuble situé dans le quartier Ennour, à Sfax, où se trouvaient quatre enfants âgés de deux à six ans, selon le directeur régional de la santé, Hatem Cherif.

Le sinistre, qui aurait été provoqué par la combustion d'un matelas, a coûté la vie à l'un des enfants, victime de brûlures et d'asphyxie. Les trois autres ont été secourus par les équipes de la protection civile et du SAMU, avec l'aide d'un jeune homme présent sur les lieux au moment des faits.

Les enfants rescapés ont été transportés à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Leur état de santé est jugé stable mais nécessite une surveillance médicale accrue.

Le jeune homme intervenu dans l'opération de sauvetage a également été hospitalisé après une chute, souffrant de blessures à la poitrine et à la colonne vertébrale. Son état est stable, selon la même source.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.