Tunisie: Festival de Gremda - Au carrefour des Arts

La 32e édition du Festival de Gremda se tiendra à Sfax du 12 au 26 août 2025 sur le thème «Portail de la musique et des arts ».

Cette édition propose une programmation riche et variée avec douze spectacles mêlant musique, théâtre et échanges culturels, dans une ambiance ouverte à la diversité artistique.

Le coup d'envoi sera donné le mardi 12 août avec un concert du célèbre chanteur Zied Gharsa, figure emblématique du malouf tunisien, tandis que la soirée de clôture, le mardi 26 août, sera animée par l'artiste Mortadha Ftiti. Cette édition mettra également à l'honneur les échanges culturels internationaux à travers une soirée spéciale, dont la date reste encore à confirmer, offrant au public l'occasion de découvrir des expressions artistiques venues d'ailleurs.

Le théâtre sera également au rendez-vous avec deux soirées consacrées au 4e art. Le 15 août, la pièce « Bnet Souad », interprétée par Naima El Jani, Oumaima Ben Hafsia et Loubna Sediri, explorera des thématiques sociales actuelles, tandis que le 23 août, Kaouther Bardi et Rym Zribi monteront sur scène dans «Lellahom », une pièce dramatique intense et engagée.

La musique, quant à elle, occupera une place centrale dans cette édition. Le 14 août, Houssem Ben Romdhane proposera un concert mêlant tradition et modernité. Le 17 août, la grande chanteuse tunisienne Soufia Sadek fera son grand retour après une période d'absence, très attendue par ses fans. Le 18 août, la soirée « Mezwed Sfaxien » réunira Hamouda Lasmar et Riadh Baccar dans une ambiance populaire et festive.

Le 20 août, le public sera invité à un voyage spirituel avec « Takhmira », un spectacle de chants soufis porté par Mourad Bacha. Le 21 août, place au rap avec l'artiste Nordo, figure montante de la scène urbaine tunisienne, suivi le 24 août du jeune Kazo, qui apportera une touche plus contemporaine à la programmation. Enfin, le 25 août, l'avant-dernière soirée du festival sera assurée par le groupe de jeunes talents Seven Skies.

Avec cette programmation éclectique mêlant musique traditionnelle, théâtre contemporain, spiritualité soufie et énergie urbaine, le Festival de Gremda 2025 s'annonce comme un événement culturel majeur de l'été à Sfax, où les arts se rencontrent et dialoguent pour le plus grand plaisir du public.