Tunisie: Pourquoi - L'apprentissage n'a pas d'âge !

Bien que la 2e licence soit permise dans notre pays, quelques instituts refusent d'accepter des candidats souhaitant y entreprendre un rêve longtemps mis de côté mais jamais abandonné.

L'institut étatique en question est l'Institut supérieur de musique à Tunis qui refuse pour la 2e année consécutive d'ouvrir ses portes à ces candidats. Ce choix d'exclusion soulève une interrogation légitime : pourquoi décourager ceux qui, malgré leur parcours de vie, aspirent à enrichir leurs connaissances, à apprendre, à évoluer, à réaliser enfin ce qu'ils n'ont pu accomplir plus tôt ? Une telle posture injuste est démotivante pour tous ceux qui croient que l'apprentissage n'a pas d'âge.

L'éducation devrait être un droit accessible et légitime pour tous, à toutes les tranches de vie, sans exception !