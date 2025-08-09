Tunisie: Pourquoi - L'apprentissage n'a pas d'âge !

9 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Lilia Ellouze

Bien que la 2e licence soit permise dans notre pays, quelques instituts refusent d'accepter des candidats souhaitant y entreprendre un rêve longtemps mis de côté mais jamais abandonné.

L'institut étatique en question est l'Institut supérieur de musique à Tunis qui refuse pour la 2e année consécutive d'ouvrir ses portes à ces candidats. Ce choix d'exclusion soulève une interrogation légitime : pourquoi décourager ceux qui, malgré leur parcours de vie, aspirent à enrichir leurs connaissances, à apprendre, à évoluer, à réaliser enfin ce qu'ils n'ont pu accomplir plus tôt ? Une telle posture injuste est démotivante pour tous ceux qui croient que l'apprentissage n'a pas d'âge.

L'éducation devrait être un droit accessible et légitime pour tous, à toutes les tranches de vie, sans exception !

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.