Tunisie: Monastir - Restrictions de circulation vers la plage Karaia

La municipalité de Monastir a annoncé l'interdiction permanente de la circulation des camions sur la route menant à la plage Karaia.

Dans un communiqué publié vendredi sur sa page Facebook officielle, elle a précisé qu'il a également été décidé de limiter la circulation des voitures légères à un seul sens, de la place du 3 août vers la Marina, chaque jour de 18h00 à 1h00 du matin durant la période estivale.

La municipalité a appelé l'ensemble des usagers à respecter ces mesures afin de prévenir toute infraction et de garantir la sécurité de tous.