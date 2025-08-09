Tunisie: Monastir - Restrictions de circulation vers la plage Karaia

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

La municipalité de Monastir a annoncé l'interdiction permanente de la circulation des camions sur la route menant à la plage Karaia.

Dans un communiqué publié vendredi sur sa page Facebook officielle, elle a précisé qu'il a également été décidé de limiter la circulation des voitures légères à un seul sens, de la place du 3 août vers la Marina, chaque jour de 18h00 à 1h00 du matin durant la période estivale.

La municipalité a appelé l'ensemble des usagers à respecter ces mesures afin de prévenir toute infraction et de garantir la sécurité de tous.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.