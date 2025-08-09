Tunisie: ISIE - L'amélioration de la gouvernance et de la transparence à l'ordre du jour

Une réunion de travail a été consacrée hier au suivi des états financiers de l'Isie au titre de l'année 2024, et ce, en présence des membres du conseil de l'instance et des représentants de la direction générale et de l'Office. Bouasker a salué le travail accompli pour numériser les actifs de l'instance au niveau régional et central.

Dans le cadre du suivi de l'avancement des travaux des différents départements et services de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) le président de ladite instance, Farouk Bouaskar, a présidé, hier, une séance de travail avec un certain nombre des responsables de l'instance. La réunion, d'après un communiqué de l'Isie, a été consacrée notamment au suivi des états financiers de l'Isie au titre de l'année 2024, et ce, en présence des membres du conseil de l'instance et des représentants de la direction générale et de l'Office.

Au début de cette réunion, l'état d'avancement de la préparation des états financiers au titre de l'année 2024 a été passé en revue. Bouasker a souligné l'importance accordée par le conseil de l'instance à la nécessité d'élaborer les rapports à la charge de l'Isie dans les délais impartis. Et ce, afin de les soumettre dans les délais aux autorités concernées pour qu'ils soient publiés selon le calendrier prédéterminé.

Bouasker a salué le travail accompli par les différentes équipes sous la direction de la direction centrale, notamment l'équipe chargée du contrôle des biens immobiliers de l'instance sous la supervision du directeur des affaires comptables. Le travail de cette dernière équipe a conduit, selon lui et pour la première fois dans l'histoire de l'Isie, à l'identification et à la numérotation de tous les actifs mobiliers et immobiliers appartenant à l'instance au niveau central et régional.

Bouasker a appelé à continuer à travailler avec le même rythme pour atteindre les objectifs escomptés notamment en matière d'exploitation de toutes les technologies modernes disponibles pour assurer une meilleure gouvernance et transparence dans la gestion des ressources à la disposition de l'instance, tout en respectant les règles de préservation des biens publics.