Tunisie: Incendie à Siliana - Mobilisation des secours face à un terrain difficile

Les unités de la protection civile, appuyées par les agents forestiers au gouvernorat de Siliana, poursuivent leurs efforts pour maîtriser l'incedie qui s'est déclaré, samedi après-midi, dans la région de Misrata, située entre les délégations d'El Aroussa et Gaâfour.

Selon le commissaire régional au développement agricole à Siliana, Jamal Ferchichi, une dizaine de camions-citernes ont été mobilisés pour circonscrire les flammes qui ont pris naissance au sommet du mont.

« Le relief accidenté de la zone complique les opérations et d'extinction », a-t-il fait remarquer ». Pour y remédier, une niveleuse ainsi que deux engins de terrassement ont été déployés afin d'ouvrir les pistes et empêcher la progression des flammes vers les habitations situées à proximité.