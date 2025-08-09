Tunisie: Incendie à Siliana - Mobilisation des secours face à un terrain difficile

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les unités de la protection civile, appuyées par les agents forestiers au gouvernorat de Siliana, poursuivent leurs efforts pour maîtriser l'incedie qui s'est déclaré, samedi après-midi, dans la région de Misrata, située entre les délégations d'El Aroussa et Gaâfour.

Selon le commissaire régional au développement agricole à Siliana, Jamal Ferchichi, une dizaine de camions-citernes ont été mobilisés pour circonscrire les flammes qui ont pris naissance au sommet du mont.

« Le relief accidenté de la zone complique les opérations et d'extinction », a-t-il fait remarquer ». Pour y remédier, une niveleuse ainsi que deux engins de terrassement ont été déployés afin d'ouvrir les pistes et empêcher la progression des flammes vers les habitations situées à proximité.

