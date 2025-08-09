Tunisie: Développement régional - Repenser le partenariat public-privé

Les différents programmes et dispositions retenus pour la promotion de nos régions intérieures, et la garantie d'une véritable dynamique économique semblent jusque-là inefficaces.

Les écarts sont toujours importants et les perspectives peu réjouissantes. Pourtant, tout a été mis en place pour reconvertir les régions en acteurs de développement stratégique.

La Tunisie dispose d'un potentiel, plus ou moins important, mais malheureusement toujours mal capitalisé. Et cela explique certainement l'incapacité de nos régions à réduire leurs écarts. On se retrouve toujours avec un littoral développé et des zones rurales moins dynamiques.

Et ce sont les mêmes défaillances qui continuent à pénaliser nos régions : faible rentabilité en raison d'une dépendance aux secteurs traditionnels toujours importante et surtout une inadaptation aux spécificités de la région, un manque d'évaluation et d'encadrement des projets engagés, une gouvernance souvent inefficace, une timidité au niveau des nouvelles opportunités et, d'une manière générale, un environnement peu favorable.

Des diagnostics à l'action !

Pourtant l'Etat a pris toutes les dispositions pour apporter les corrections nécessaires. Mieux encore, le Président de la République a fait de l'élimination des inégalités un objectif urgent et stratégique. Il ne cesse d'affirmer, à chaque fois, que « nos régions, notamment défavorisées, ne peuvent plus attendre, encore moins se contenter des diagnostics ». Il s'agit là d'un appel clair à l'action.

De multiples et importantes dispositions ont été ainsi retenues et qui portent, dans leur majorité, sur l'amélioration et la diversification des services aussi bien administratifs que financiers, la bonne implication de la population locale dans le cercle de décisions national pour mieux coller à leurs besoins réels et sur la multiplication des structures d'appui pour s'assurer la bonne conduite des actions et des projets à entreprendre.

Autant de dispositions qui s'inscrivent dans une approche globale, participative et cohérente qui mise, essentiellement, sur l'investissement, notamment dans l'infrastructure économique, qui constitue un handicap sérieux, l'amélioration de l'environnement des affaires, avec surtout un niveau de décentralisation et de déconcentration économique plus élargi, et sur une meilleure implication du secteur privé, toujours trop hésitant, faute certainement d'incitation et de motivation. Une approche donc ambitieuse qui mise sur la réinvention totale de la région et sa reconversion en partenaire stratégique dans l'effort national de développement (voir La Presse du 6 mai 2025).

Pourtant, et en dépit de cette volonté politique, le niveau de réalisation, malgré quelques réussites, reste timide.

Cet échec ne doit pas être toutefois un motif de démotivation. Car la garantie d'une dynamique régionale reste un élément stratégique du modèle de développement national et un fondement du projet de réinstauration de l'Etat social, prôné par le Chef de l'Etat. Et on ne peut certainement pas prétendre à une croissance économique globale et durable sans une région performante et bien épanouie. C'est une équation incontournable.

Un patrimoine à revaloriser

Il faut donc reprendre à la base, diagnostiquer à nouveau, identifier les anomalies et injecter les remèdes nécessaires. Une mission certes délicate mais tout à fait possible pour peu qu'on trouve la bonne formule et notamment les bons profils.

Car il est évident que le problème est, avant tout, un problème de gestion et de gouvernance, c'est-à-dire humain.

La réactivation du partenariat public-privé, PPP, pourrait engendrer ,de son côté, un apport considérable à la politique nationale de développement régional, surtout en termes de financement, d'expertise et d'accompagnement des projets.

Le PPP pourrait également jouer un rôle essentiel dans la valorisation du patrimoine régional qui souffre toujours, malgré la délicatesse de la situation, de la mauvaise exploitation et même de la marginalisation. Or, en cas d'une bonne gestion, ce patrimoine pourrait être une source de richesses et de création de valeurs et surtout un facteur d'attractivité.

Il est évident donc, comme le montrent d'ailleurs toutes les expériences aussi bien régionales qu'internationales, que le PPP peut constituer l'axe stratégique pour la concrétisation des objectifs du développement durable. Toutefois, un tel programme doit être associé à un cadre juridique et réglementaire bien défini pour fixer les portées et les limites.