Tunisie: Kairouan - Démarrage des travaux de restauration des bassins des Aghlabides

Une importante réunion de travail, tenue le 27 juillet 2025, à la municipalité de Kairouan, a réuni des représentants du Génie militaire, de l'Agence de mise en valeur du patrimoine, des services d'assainissement et des différents opérateurs pilotes. Ainsi, il a été donné le coup d'envoi officiel de l'installation du chantier des travaux de restauration et de valorisation du site emblématique des bassins des Aghlabides.

Par ailleurs, ils s'inscrivent dans de puissantes enceintes polygonales, renforcées de contreforts cylindriques, pour contenir la poussée de l'eau. Ce sont des ouvrages façonnés de moellons recouverts d'une épaisse couche d'enduit pour assurer l'étanchéité. Et au centre du grand bassin, on constate l'existence d'un pôle carré qui supportait une plateforme d'agrément et qui servait également à annuler les mouvements de l'eau occasionnés par le vent. Les habitants de la ville les plus démunis venaient puiser gratuitement l'eau depuis les citernes qui flanquent le grand bassin.

En outre, des prospections effectuées par des équipes de l'INP, en 2022, dans la zone récréative des bassins des Aghlabides ont abouti à la découverte de quatre nouveaux bassins de différentes dimensions et d'un aqueduc.

Ces nouvelles découvertes, une fois restaurées, feront de cette zone de 14 hectares un complexe hydraulique unique au monde.

Malheureusement, les bassins des Aghlabides sont depuis plusieurs années en très mauvais état à cause des poubelles et des canettes lancées par des clochards. Résultat : une vaste mare d'eau verdâtre et boueuse sentant très mauvais. Même les auvents, les trottoirs, les lumières, la verdure et les bancs publics réalisés dans les années 90 sont tombés en décrépitude parce qu'ils ont été réalisés à la hâte et sans concertation avec les institutions du patrimoine.

Rappelons, dans ce contexte, que le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, s'est rendu fin octobre 2024 à Kairouan et a constaté la dégradation des bassins des Aghlabides avec notamment l'accumulation de déchets, de fissures structurelles et absence totale d'entretien végétal.

A la suite de cette visite inopinée, Kaïs Saïed a ordonné la mise en oeuvre immédiate du projet sous la supervision du Génie militaire.

En outre, ce projet est financé par une partie de la donation saoudienne depuis 2017 (15 millions de dollars) consacrée à la réhabilitation de la mosquée Okba et de la Médina de Kairouan, ainsi qu'à la restauration des bassins des Aghlabides.

M. Hammadi Abdallah, secrétaire général chargé de la gestion de la commune de Kairouan, a précisé que le monument sera fermé au public pendant toute la durée des travaux, à savoir 24 mois, et que cet important projet est porté par la présidence de la République et sera supervisé par la direction générale du Génie militaire en partenariat avec l'INP.

Quant aux principaux travaux, ils concernent une restauration profonde des bassins et la mise en place d'un système hydraulique moderne permettant le renouvellement constant de l'eau.

De plus, on prévoit l'aménagement d'espaces verts irrigués par un système de goutte-à-goutte alimenté par l'eau des bassins des Aghlabides, la rénovation complète de l'enceinte du site, l'installation d'un éclairage moderne et la gestion de l'eau face aux effets du changement climatique.

Il va sans dire que tous les Kairouanais ont accueilli ces bonnes nouvelles avec beaucoup de joie et d'optimisme, à savoir le démarrage des travaux de ce fameux site qui répondra enfin aux normes d'un parc moderne pour toutes les familles et les visiteurs de tout pays, surtout pendant les fêtes religieuses, outre le fait qu'il retrouvera sa vocation touristique et patrimoniale.