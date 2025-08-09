L'intégration économique des femmes est un facteur essentiel pour parvenir à un développement inclusif à l'horizon 2030.

L'Etat a accordé une attention particulière à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et à l'investissement destiné aux femmes.

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées a organisé une série de cinq conférences régionales dans les cinq districts du pays sous le thème : « l'intégration économique des femmes et la réalisation du développement à l'horizon 2030 ». D'après un communiqué du département, le ministère a organisé ces conférences chacune sous la supervision des gouverneurs concernés, et en présence active des élus de l'ARP et des membres du Conseil national des régions et des districts, ainsi que des représentants des différents bailleurs de fonds, et des institutions étatiques concernées.

La première conférence a été organisé lundi dernier à Sousse pour les gouvernerais du troisième district. La deuxième conférence a été tenue mardi à Bizerte pour le premier district, alors que mercredi, 6 août, a connu l'organisation de la conférence du quatrième district à Sfax. Le cinquième district a organisé sa conférence régionale jeudi à Médenine.

La ville de Zaghouan a, quant à elle, accueilli, hier, la cinquième conférence régionale, et ce, avec la participation des cadres et des structures régionales concernées, en présence d'un grand nombre de femmes du deuxième district qui comprend les gouvernorats de Tunis, Nabeul et Zaghouan.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Baranji, a évoqué, lors de son discours, les atouts dont dispose le gouvernorat dont le développement des secteurs agricoles et industriel, outre les ressources naturelles de la région. Il a souligné le rôle central du gouvernorat dans son district en matière de renforcement de la chaîne de valeur de l'ensemble des gouvernorats du deuxième district. Il a, à cette occasion, valorisé l'importance du réseautage et des partenariats dans le processus de développement des investissements dans toute la région.

Pour sa part, Wejdan Ayed, responsable au ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, a souligné que la Tunisie occupe la première place mondiale en termes du nombre d'étudiantes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, avec un pourcentage supérieur à 43 %, et la deuxième place en termes de femmes titulaires de diplômes supérieurs dans ces disciplines, selon les statistiques de l'Unesco.

Ayed a souligné que l'État a accordé une attention particulière à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et à l'investissement destiné aux femmes, qui sera renforcé par un partenariat actif entre les femmes du deuxième district, caractérisé par la diversité de ses produits et la richesse de ses ressources économiques. Elle a également affirmé que l'intégration économique des femmes est un facteur essentiel pour parvenir à un développement inclusif à l'horizon 2030.

Par ailleurs, l'organisation de ces cinq conférences régionales coïncide avec la célébration de la fête nationale de la femme. Une célébration qui a mis en exergue des success stories de femmes et de filles qui ont excellé dans divers domaines notamment dans leurs régions respectives. Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées n'a pas manqué d'organiser une exposition, dans diverses régions du pays autour des acquis de la femme tunisienne sous le thème de « Hkeya Tounsia » (Une histoire tunisienne).