Tunisie: Gabès - Reprise des travaux pour connecter la nouvelle gare de transport aux infrastructures routières

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le projet de raccordement de la nouvelle gare de transport terrestre de Gabès aux différents réseaux publics a repris.

Selon des informations recueillies par l'Agence TAP auprès de la direction régionale de l'équipement, le chantier concerne notamment la réalisation d'un tronçon au niveau de la route périphérique, pour un montant de 800 000 dinars, qui reliera l'entrée de cette gare.

Située à proximité de l'autoroute Tunis-Gabès-Médenine, de la route périphérique et du campus universitaire, la nouvelle gare devrait contribuer à réduire l'encombrement du réseau routier au niveau de la place du Maghreb Arabe, à l'entrée nord de la ville de Gabès.

