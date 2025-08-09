BRATISLAVA — L'Algérien Yasser Mohamed Tahar Triki a remporté le concours du triple saut du meeting "TIPOS P-T-S", disputé vendredi en Slovaquie dans le cadre du Continental Silver Tour 2025, avec un saut mesuré à 17,14 mètres.

L'international algérien a dominé le concours devant le Saoudien Sami Bakhet (16,50 m) et l'Autrichien Endiorass Kingley (16,39 m).

Déjà qualifié au Mondiaux 2025 d'athlétisme, prévu du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo (Japon), Triki réalise à cette occasion sa deuxième meilleure performance de la saison, après un bond à 17,23 mètres, réalisé lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant, disputée début juillet à Monaco.

Agé de 28 ans, Triki confirme ainsi son retour en forme à un mois des Mondiaux de Tokyo.