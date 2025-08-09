ALGER — Le tennis de table algérien a récolté une moisson de douze médailles (4 or, 2 argent et 6 bronze) lors du Championnat et de la Coupe d'Afrique des jeunes (U15, U19), garçons et filles, dont les compétitions se sont déroulées à Lagos, au Nigeria, avec la participation de 150 jeunes talents venus de 17 pays.

Les médailles d'or ont été remportées par la jeune Tania Morice en individuel (U15), à la fois au championnat et à la coupe d'Afrique, par Bilel Zouitène (U15), également en individuel, ainsi qu'en double filles (U15). Les deux médailles d'argent ont été obtenues par Jade Tania (U15) en individuel, et par le double garçons (U15), composé de Bilel Zouitène et Aylan Goudjil.

Les médailles de bronze sont revenues, au double mixte (U15), formé par Goudjil et Tania, à l'équipe garçons (U19), ainsi qu'aux équipes filles et garçons (U15), en plus de deux autres médailles individuelles remportées en Coupe d'Afrique.

En individuel, le tennis de table algérien a brillé en animant la finale remportée par Tania Morice face à sa soeur Jade, sur le score de 3-0 (11-8, 11-7, 11-9). Les deux soeurs ont ajouté une médaille d'or en double, en battant en finale le duo égyptien Thabet Farida / Elewa Hanin 3-0 (11-6, 11-4, 11-4).

En demi-finale, Tania avait éliminé la Tunisienne El Saidi 3-0 (11-7, 13-11, 13-11), tandis que sa soeur Jade s'était imposée face à l'autre Tunisienne, Mariam Brahimi, 3-1 (11-4, 13-11, 6-11, 11-9).

Le troisième titre africain pour l'Algérie a été conquis par Bilel Zouitène en individuel (U15), vainqueur de l'Egyptien Asser Sameh 3-2 (1-11, 11-9, 4-11, 11-6, 12-10). Concernant l'argent, en plus de la médaille de Jade Morice, la seconde a été décrochée par le double garçons (Zouitène / Goudjil), battu en finale par la paire égyptienne Mohamed Abdehalim / Asser Sameh 3-1 (11-7, 4-11, 7-11, 7-11).

L'Algérie a également récolté six médailles de bronze, dont deux en Coupe d'Afrique. Le double mixte Goudjil / Tania Morice, battu en demi-finale par la paire tunisienne (Essid Amir / Saidi Ela) 3-2 (6-11, 11-9, 11-7, 9-11, 8-11), a ajouté une première médaille de bronze. La seconde a été remportée par l'équipe garçons (U19), battue en demi-finale par la Tunisie (3-1), ainsi que par les équipes U15 filles (battues par l'Ouganda 3-2) et garçons (battus par l'Egypte 3-0).

Les deux dernières médailles de bronze ont été obtenues en Coupe d'Afrique en individuel par Bilel Zouitène (U15) et Bella Maheidine (U19), éliminés en demi-finale. Chez les garçons U19, le pongiste Sofiane Khenniche, médaillé de bronze par équipe, n'a pas eu de réussite en individuel.

Après être sorti deuxième de son groupe, avec une victoire face au Sénégalais Traoré Souleymane 3-0 (11-6, 11-6, 11-3) et une défaite contre le Nigérian Abdulbasit Abdulfatai 3-0 (0-11, 7-11, 6-11), il a été éliminé en huitièmes de finale par un autre Nigérian, Mathew Fabunmi, 4-0 (6-11, 10-12, 7-11, 9-11).

"C'est une première historique pour le tennis de table algérien chez les jeunes, de remporter autant de médailles. La palme d'or revient à la jeune Tania Morice (U15) qui a gagné cinq médailles, dont trois en or (deux en individuel et une en double filles), ainsi que deux en bronze, en double mixte et par équipes", ont souligné les techniciens au retour de la délégation, jeudi à Alger. D'ailleurs, a été une des deux plus médaillées du rendez-vous, au côté de la pongiste égyptienne.

"Les deux compétitions (championnat et coupe d'Afrique) ont été d'un très bon niveau technique, avec des matchs âprement disputés dès la phase de groupes", ont-ils ajouté.

A l'issue des joutes de Lagos, l'Algérie a obtenu trois places pour les Championnats du monde jeunes de l'ITTF en Roumanie.

Pour de nombreux athlètes, Lagos a représenté une étape cruciale de préparation, alors que les nations africaines se préparent pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Dakar. Ces compétitions s'inscrivent dans les efforts de développement continental. La convergence des talents à Lagos est le fruit d'années d'investissements stratégiques dans le tennis de table africain. Le continent a désormais créé un écosystème favorable à l'épanouissement des jeunes talents.

Les 16 épreuves inscrites au programme, réparties dans les catégories U15 et U19 (simple, double, double mixte et par équipes), offrent aux joueurs de vastes opportunités de démontrer leur talent et de gagner une reconnaissance internationale.