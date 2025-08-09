Afrique: Basket 3x3 (U23) - L'Algérie, 1ère nation africaine et 5ème mondiale, signe une première historique

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérie occupe la cinquième place du classement mondial FIBA 3x3 des moins de 23 ans (U23), avec un total de 986,354 points, a annoncé samedi la Fédération algérienne de basket-ball (FABB).

Sur le plan africain, l'Algérie domine le classement en occupant la première place, une performance inédite dans l'histoire du basket 3x3 national.

Selon la FABB, ce rang "illustre les progrès constants et l'ascension fulgurante du basket 3x3 algérien" et constitue "une source de fierté pour l'ensemble du mouvement sportif national".

La tête du classement mondial (U23) est dominé par l'Allemagne (2,618,774 pts), devant la Nouvelle-Zélande (1,064,671 pts) et la Mongolie (1,023,802 pts).

Ce résultat intervient au lendemain de la réussite de l'organisation, au complexe sportif Ghermoul (Alger), de la Youth Nations League (U23), compétition internationale qui a enregistré la participation de cinq sélections nationales africaines (U23, filles et garçons).

Outre l'Algérie, pays hôte, cette manche a regroupé les équipes nationales d'Egypte, du Kenya, des Comores et du Bénin, dans une ambiance sportive rythmée par les standards de la culture 3x3 : musique urbaine, animations, et défis techniques.

