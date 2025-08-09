Gabon: Zita Oligui Nguema indignée après le meurtre de la petite Esther

9 Août 2025
Gabonews (Libreville)

La Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a fermement condamné l'acte qualifié d'« abject et inhumain » ayant coûté la vie à la jeune Esther. Elle a affirmé qu'aucune société ne pouvait tolérer de tels crimes et qu'aucun enfant ne devrait subir une telle violence.

Dans ce moment de deuil, Madame Oligui Nguema a présenté ses condoléances à la famille endeuillée, soulignant que « leur douleur est aussi la nôtre ».

"Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte abject et inhumain. Aucune société ne peut tolérer de tels crimes. Aucun enfant ne devrait être confronté à une telle violence, et aucun parent ne devrait endurer une telle souffrance.

En ce moment de deuil, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille d'Esther. Leur douleur est aussi la nôtre.

Plus que jamais, nous devons nous unir pour protéger nos enfants, et défendre leur droit à l'innocence, à la sécurité et à la dignité".

En solidarité avec la famille, elle a appelé à l'unité nationale pour protéger les enfants et défendre leur droit à l'innocence, à la sécurité et à la dignité.

