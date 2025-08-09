Cote d'Ivoire: Bingerville/Tournoi des 20 ans de FEMAC - FEMAC 1 souverain sur ses propres installations

Femac 1 est le grand vainqueur du tournoi marquant les 20 ans d'existence du Feitai maracana club (Femac) de Bingerville. Au stade du lycée Mamie Faitai de Bingerville, les Jaune et bleu ont imposé leur rythme en demi-finale face à Caman (3-1).

Dans une finale très relevée, Serge Tehelo et ses coéquipiers ont fait preuve de plus de réalisme que la formation de Tmc (3-1), pourtant accréditée d'une belle prestation.

Grâce à un but de Kipré Alban et à deux éclairs de son serial killer Serge Tehelo, Femac 1 s'est offert le trophée des deux décennies d'existence du club.

Kipré Alban de Femac 1, avec trois réalisations, a décroché le titre de meilleur buteur de la compétition, tandis que le trophée du fair-play est revenu à la formation de Caman.

Le président du comité d'organisation, Maître Blédé Dohora, a salué l'esprit de fraternité et d'amitié qui a régné tout au long de cette compétition commémorative, laquelle a réuni cinq clubs : Tmc, Sainte Marie Mc, Caman, ainsi que deux formations du Femac.