Cote d'Ivoire: Tournoi Children of Africa dans le Bafing - Koonan s'adjuge le trophée de la 16e édition

La 16e édition du tournoi Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire, a connu son épilogue le mercredi 6 août 2025. L'équipe de la commune de Koonan a pris le meilleur sur celle du Conseil régional du Bafing lors de la finale qui les a opposées.

Au terme d'une rencontre âprement disputée, les gamins venus de Koonan se sont imposés sur le score de 2-1. Par cette victoire, la commune succède à la formation de Ouaninou. Le vainqueur est reparti avec un trophée, une enveloppe de 400 000 Fcfa, un ballon et un jeu de maillots. Son challenger a, quant à lui, reçu un trophée, une enveloppe de 200 000 Fcfa, un ballon et un jeu de maillots.

En lever de rideau, la petite finale a opposé le champion sortant, la commune de Ouaninou, à celle de Koro. Le duel s'est soldé par un score sans appel de 5-0 en faveur de Ouaninou, qui a empoché la somme de 100 000 Fcfa et un jeu de maillots.

Des prix individuels ont également été décernés, dont celui du meilleur buteur du tournoi remporté par "Sam", l'attaquant de Ouaninou, grâce à ses 4 réalisations, tandis que celui de meilleur gardien de but a été attribué à Amara Diomandé, portier de Koonan. Ils sont repartis chacun avec un trophée et une enveloppe de15 000 Fcfa.

À cette occasion, El Hadj Bamba Bambadjan, représentant le président du comité d'organisation, Bamba Mamadou, directeur financier et comptable de Gestoci, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des équipes et salué leur esprit de fair-play. Il a indiqué que l'objectif du tournoi qui était d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires, a été pleinement atteint. « Le parrain est fier de vous. Félicitations à tous, car c'est toute la région du Bafing qui sort victorieuse de ce tournoi », a-t-il déclaré.

Lui emboîtant le pas, le préfet de région, préfet du département de Touba, Kouakou Yao Dinard, a salué la bonne organisation et la qualité des prestations des athlètes. Toute chose qui, selon lui, démontre que le Bafing regorge de nombreux talents.

Pour rappel, l'édition 2025 du tournoi Children of Africa se déroule dans 75 localités à travers le pays et réunit des enfants, filles et garçons, âgés de 7 à 15 ans, avec pour objectif de leur offrir des vacances saines, actives et enrichissantes, placées sous le signe du sport, de la camaraderie, du fair-play et de l'esprit d'équipe.