Togo: Zio célèbre la 53e édition de la fête Ayizan à Tsévié

9 Août 2025
Togonews (Lomé)

La fête traditionnelle 'Ayizan' de la préfecture de Zio a connu son apothéose samedi à Tsévié, à 35 km de Lomé, marquant la 53e édition de cet événement culturel majeur.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adédzé.

Surnommée la « fête du haricot », Ayizan rappelle l'exode des pères fondateurs de la préfecture depuis leur départ du royaume du roi des Éwé Agokoli de Notsè.

Au-delà de sa portée culturelle, cette célébration est un moment de retrouvailles et de réflexion pour les fils et filles de Zio, qui s'apprête à accueillir prochainement un nouvel aéroport à Gbatopé.

Représentant le gouvernement, la ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama, a souligné que la fête Ayizan est un symbole de cohésion, de paix et de vivre-ensemble.

Selon elle, le haricot, produit agricole phare du Zio, incarne également la patience, l'effort collectif, la solidarité et l'autonomie économique locale.

« La culture comme levier de développement s'inscrit dans la vision de la politique culturelle togolaise. Il est essentiel de sauvegarder, promouvoir et protéger notre patrimoine culturel dans toute sa diversité, car c'est lui qui nous unit et façonne notre identité », a déclaré Mme Bessi-Kama.

Les autorités rappellent que les fêtes traditionnelles, particulièrement en cette période de l'année, contribuent au dynamisme économique des préfectures et participent de manière significative au relèvement du PIB national.

Plusieurs personnalités ont pris part à l'événement, dont les anciens Premiers ministres Victoire Tomégah-Dogbé et Komi Klassou.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.