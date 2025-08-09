Togo: Zio célèbre la 53e édition de la fête Ayizan à Tsévié

La fête traditionnelle 'Ayizan' de la préfecture de Zio a connu son apothéose samedi à Tsévié, à 35 km de Lomé, marquant la 53e édition de cet événement culturel majeur.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adédzé.

Surnommée la « fête du haricot », Ayizan rappelle l'exode des pères fondateurs de la préfecture depuis leur départ du royaume du roi des Éwé Agokoli de Notsè.

Au-delà de sa portée culturelle, cette célébration est un moment de retrouvailles et de réflexion pour les fils et filles de Zio, qui s'apprête à accueillir prochainement un nouvel aéroport à Gbatopé.

Représentant le gouvernement, la ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama, a souligné que la fête Ayizan est un symbole de cohésion, de paix et de vivre-ensemble.

Selon elle, le haricot, produit agricole phare du Zio, incarne également la patience, l'effort collectif, la solidarité et l'autonomie économique locale.

« La culture comme levier de développement s'inscrit dans la vision de la politique culturelle togolaise. Il est essentiel de sauvegarder, promouvoir et protéger notre patrimoine culturel dans toute sa diversité, car c'est lui qui nous unit et façonne notre identité », a déclaré Mme Bessi-Kama.

Les autorités rappellent que les fêtes traditionnelles, particulièrement en cette période de l'année, contribuent au dynamisme économique des préfectures et participent de manière significative au relèvement du PIB national.

Plusieurs personnalités ont pris part à l'événement, dont les anciens Premiers ministres Victoire Tomégah-Dogbé et Komi Klassou.