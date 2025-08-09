Togo: Promotion stratégique au sein des FAT

9 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le colonel Mamah Agnidoufey, actuel chef d'état-major de l'armée de l'air togolaise, a été promu au grade de général de brigade aérienne par décret signé vendredi par le président du Conseil.

Selon le ministère de la Défense, cette distinction reflète la confiance placée dans les compétences militaires et le leadership de l'officier, qui a su faire de l'armée de l'air l'une des unités les plus respectées des Forces Armées Togolaises (FAT).

Cette promotion intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la persistance des menaces terroristes dans la sous-région, nécessitant une réorganisation régulière de la hiérarchie militaire et l'adaptation constante des stratégies de défense.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.