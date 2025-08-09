Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Les poteaux de la SNEL bientôt délocalisés pour accélérer la modernisation de la RN1

Un accord financier a déjà été conclu entre la Société nationale d'électricité (SNEL) et l'Agence congolaise de Grands travaux (ACGT) pour délocaliser une centaine de poteaux électriques, toujours installés au milieu de la chaussée de l'avenue Inga de Mbuji-Mayi, un tronçon de la Route nationale N°1 (RN1) en pleins travaux de modernisation.

Willy Muya, président de l'assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, a fait cette annonce jeudi 7 août, à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec les responsables de l'Agence congolaise de Grands travaux, la Société nationale d'électricité, l'Office des routes et le ministre provincial des Travaux publics.

« Les poteaux doivent être déterrés pour être replacés après le canal », a-t-il précisé.

De son côté, l'ingénieur Maxime Katontoka, chef de mission à l'ACGT, se veut rassurant : « Les contraintes techniques ont été établies, et la délocalisation est en bonne voie. »

Le représentant de la SNEL a également confirmé la disponibilité de son entreprise à agir rapidement : « Votre souci, c'est de ne pas voir les poteaux sur la RN1, et c'est pour bientôt. Vous verrez les travaux commencer. »

La modernisation de l'avenue Inga prévoit l'élargissement de la chaussée à quatre bandes de circulation (deux allers et deux retours).

Réalisés par l'entreprise Grec 7, les travaux ont débuté il y a six mois et avancent malgré les contraintes. Cette délocalisation des poteaux devrait donner un nouvel élan au chantier et améliorer la sécurité des usagers.