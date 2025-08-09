Congo-Kinshasa: Les FARDC dénoncent les exactions du M23/RDF/AFC dans le Sud-Kivu

9 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La 3eme zone de défense des FARDC, basée à Kisangani, a publié vendredi 08 août un communiqué dans lequel elle exprime sa vive indignation face aux exactions commises par la coalition RDF/M23/AFC dans la province du Sud-Kivu.

Selon le porte-parole de cette zone militaire, le major Mavudisa Kamba, les forces loyalistes condamnent fermement les assassinats ciblés de civils, ainsi que le recrutement forcé de mineurs par ces groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Dans son intervention, le major Mavudisa a rappelé deux massacres récents perpétrés par cette coalition :

- Le 4 août 2025, plus de 80 civils ont été abattus au village Nyamarongo, dans la chefferie de Boavo, territoire de Kalé.

- Le 24 juillet, six autres civils, dont deux mineurs, ont été exécutés à Lumbichi, accusés à tort de refuser de transporter des armes et des munitions.

Le major a également dénoncé le recrutement forcé des jeunes, y compris des enfants, par les M23-AFC, soulignant que cet acte constitue un crime imprescriptible au regard du droit international humanitaire.

La 3ème zone de défense appelle la communauté nationale et internationale à se mobiliser contre ces crimes graves et à renforcer le soutien aux FARDC dans leur mission de protection des populations civiles et de restauration de la paix dans l'Est du pays.

