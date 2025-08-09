Congo-Kinshasa: Des affrontements entre le M23 et les Wazalendo font une dizaine de morts à Walungu

Le territoire de Walungu, dans la province du Sud-Kivu, a été le théâtre d'une violente attaque jeudi 07 août 2025. Des drones armés, attribués à la rébellion du M23, ont visé le centre de Kaniola ainsi que le carré minier de Ntula, faisant au moins une dizaine de morts civils et de nombreux blessés. Ces frappes ont provoqué un important déplacement de la population locale, semant la panique dans plusieurs villages de la région.

Selon des sources locales, ces violences font suite à une vaste offensive lancée le 7 août par le M23 contre les positions des groupes d'autodéfense Wazalendo. Les affrontements ont particulièrement touché les localités de Cagala, Murali, Mwirama et Nzibira, contraignant des centaines de familles à fuir vers Budodo, Cisaza et Mugaba pour se mettre à l'abri.

L'élue provinciale de Walungu, Béatrice Nanvano, a vivement dénoncé ces attaques, les qualifiant de violation flagrante de l'accord de principes signé par le gouvernement congolais et les rebelles du M23.

Elle réclame des sanctions fermes contre les auteurs de ces actes barbares et exhorte les autorités à garantir la sécurité des populations civiles.

La situation reste tendue dans la région, avec de nouveaux affrontements signalés ce samedi à Mulamba, toujours dans le territoire de Walungu, entre les forces du M23/AFC et les combattants Wazalendo.

La recrudescence de ces combats dans le Sud-Kivu vient raviver les inquiétudes dans une province déjà marquée par une instabilité chronique et une crise humanitaire persistante.