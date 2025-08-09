Afrique: UA - Haddadi examine avec le directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique les moyens de renforcer le partenariat

8 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ADDIS-ABEBA — La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Selma Malika Haddadi, a reçu, vendredi à Addis-Abeba, le directeur du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, Pr. Mohamed Yakub Janabi, avec lequel elle a examiné les moyens de renforcer le partenariat entre les deux organisations.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté "des moyens de renforcer le partenariat entre l'UA et l'OMS", et sont convenues d'"élaborer un plan d'action commun dans le cadre de l'Agenda africain pour la santé", a indiqué un communiqué publié sur le site officiel de l'UA.

Dans une publication sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a exprimé ses remerciements à Mme Haddadi pour cette rencontre "fructueuse" visant à renforcer la convergence sur les priorités régionales en matière de santé.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.