Afrique: UA - Haddadi examine avec le directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique les moyens de renforcer le partenariat

ADDIS-ABEBA — La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Selma Malika Haddadi, a reçu, vendredi à Addis-Abeba, le directeur du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, Pr. Mohamed Yakub Janabi, avec lequel elle a examiné les moyens de renforcer le partenariat entre les deux organisations.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté "des moyens de renforcer le partenariat entre l'UA et l'OMS", et sont convenues d'"élaborer un plan d'action commun dans le cadre de l'Agenda africain pour la santé", a indiqué un communiqué publié sur le site officiel de l'UA.

Dans une publication sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a exprimé ses remerciements à Mme Haddadi pour cette rencontre "fructueuse" visant à renforcer la convergence sur les priorités régionales en matière de santé.