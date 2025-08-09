Algérie: La récente crise diplomatique avec le pays prive la France d'un 'levier stratégique' en Afrique et en Méditerranée

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

PARIS — La récente crise diplomatique avec l'Algérie prive la France d'un "levier stratégique" en Afrique et en Méditerranée, affirme un billet de blog publié par le quotidien français "Mediapart".

Dans ce long billet publié sous le titre "La France face à l'Algérie : le prix d'un aveuglement stratégique", l'auteur dissèque les enjeux géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques et sécuritaires sous-jacents dans les relations algéro-françaises.

Il souligne la "perte potentielle" pour la France d'un "marché clé" et d'un "partenaire stratégique" en Afrique et en Méditerranée.

"En confrontant Alger pour des raisons politiciennes, Paris s'isole et se prive d'un marché clé. Héritage colonial, lobbies, myopie stratégique : la France risque de perdre l'Afrique une seconde fois", avertit-il.

Cette dénonciation "n'est pas un simple geste technique", fait-il remarquer, mais "un message politique limpide".

Il estime, à ce propos, que "les conséquences sont immédiates et lourdes : fin des facilités d'entrée et de circulation pour les diplomates français, remise en cause des avantages immobiliers accordés aux institutions françaises, gel de programmes bilatéraux entiers".

Mais, poursuit-il, "le symbole dépasse ces aspects pratiques : Alger montre qu'elle ne subit plus, qu'elle fixe désormais le tempo et qu'elle ne craint pas d'engager un bras de fer", ajoutant que "l'Algérie, en pleine ascension économique et en pleine diversification diplomatique, se positionne comme un acteur central en Afrique et en Méditerranée, attirant des investissements internationaux et renforçant ses alliances".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.