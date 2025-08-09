Algérie: La récente crise diplomatique avec le pays prive la France d'un 'levier stratégique' en Afrique et en Méditerranée

PARIS — La récente crise diplomatique avec l'Algérie prive la France d'un "levier stratégique" en Afrique et en Méditerranée, affirme un billet de blog publié par le quotidien français "Mediapart".

Dans ce long billet publié sous le titre "La France face à l'Algérie : le prix d'un aveuglement stratégique", l'auteur dissèque les enjeux géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques et sécuritaires sous-jacents dans les relations algéro-françaises.

Il souligne la "perte potentielle" pour la France d'un "marché clé" et d'un "partenaire stratégique" en Afrique et en Méditerranée.

"En confrontant Alger pour des raisons politiciennes, Paris s'isole et se prive d'un marché clé. Héritage colonial, lobbies, myopie stratégique : la France risque de perdre l'Afrique une seconde fois", avertit-il.

Cette dénonciation "n'est pas un simple geste technique", fait-il remarquer, mais "un message politique limpide".

Il estime, à ce propos, que "les conséquences sont immédiates et lourdes : fin des facilités d'entrée et de circulation pour les diplomates français, remise en cause des avantages immobiliers accordés aux institutions françaises, gel de programmes bilatéraux entiers".

Mais, poursuit-il, "le symbole dépasse ces aspects pratiques : Alger montre qu'elle ne subit plus, qu'elle fixe désormais le tempo et qu'elle ne craint pas d'engager un bras de fer", ajoutant que "l'Algérie, en pleine ascension économique et en pleine diversification diplomatique, se positionne comme un acteur central en Afrique et en Méditerranée, attirant des investissements internationaux et renforçant ses alliances".