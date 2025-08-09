Algérie: Natation / Traversée de la Baie d'Alger - 189 nageurs engagés dans la 3e édition

ALGER — Cent-quatre-vingt-neuf nageurs, dont une quarantaine de dames de différentes catégories d'âge, ont pris part à la troisième édition de la Traversée de la Baie d'Alger, disputée samedi matin, sur une distance de dix kilomètres, entre la plage des Sablettes et celle de la Marina.

Les podiums de cette course ont été répartis en trois catégories d'âge, aussi bien chez les messieurs que chez les dames, à savoir : celles des 14-17 ans, celles des 18-30 ans et celles des 31 ans et plus.

Le plus jeune athlète engagé dans cette troisième édition de la Traversée de la Baie d'Alger n'avait que 14 ans, alors que le plus âgé en avait 68, avec à leurs côtés une concurrente de nationalité étrangère.

Dans la catégorie des 14-17 ans (Garçons), la victoire est revenue à Houssam Guenoune, ayant bouclé la distance en 1:02.21, devançant ainsi Saouli Yasser (2e/1:03.50) et Mohamed Mezouar (3e/1:03.55).

Chez les 18-30 ans (Messieurs), c'est l'international algérien Ramzi Chouchar qui l'a emporté, en 54:3573", devant Bachir Moubarki (55:10.87") et Mohamed Targa (55:13.00").

Enfin, chez les messieurs de 31 ans et plus, la victoire est revenue à Salim Abdelaziz, ayant bouclé la distance en 1:16.25, devant Samy Kessouri (1:20.04) et Abdelhakim Boulhabib (1:20.13).

Chez les filles de 14-17 ans, la victoire est revenue à Milina Talaoubrid, avec un chrono de 1:13.20, et grâce auquel elle avait devancé Nada El Fekair (2e en 1:14.41) et Lamisse Ouamrane (3e en 1:14.43).

Chez les dames de 18-30 ans, c'est l'internationale algérienne Melissa Touami qui l'a emporté, en 1:04.44, devant Inès Hadji-Kouidri (1:10.34) et Hiba Kezzoula (1:20.23).

Enfin, chez les dames de 31 ans et plus, la victoire est revenue à Fahima Khoufache, ayant bouclé les 10.000 mètres en 1:18.34, devant Melissa Selhadi (2e en 1:30.40) et l'Allemande Christine Ladwig (3e en 1:51.41).

"La course a été d'un bon niveau, et elle a été âprement disputée, surtout en présence de certains nageurs professionnels, notamment, ceux du Mouloudia d'Alger et ceux de l'Olympique d'Alger. Je suis donc doublement content d'avoir remporté la première place, car plus rien n'était évident au milieu de cette rude concurrence" s'est réjoui l'international algérien Ramzi Chouchar.

"Cette victoire me soulage, car elle confirme que les gros efforts fournis pendant la longue phase de préparation n'ont pas été vains. A présent, je vais continuer à travailler, pour garder le rythme et pouvoir représenter au mieux l'Algérie lors des importantes échéances internationales à venir, à commencer par les Jeux Islamiques, prévus en novembre 2025, en Arabie saoudite" a-t-il ajouté.

Outre le travail qu'il compte poursuivre avec son club local du CR Belouizdad, Chouchar prévoit de peaufiner sa préparation en France, avec le club de Saint Raphaël.

"Le tracé du circuit était excellent ... j'étais tellement à l'aise que j'ai pu gérer convenablement ma course et m'imposer au final" a indiqué l'internationale algérienne Melissa Touami, sociétaire du Mouloudia d'Alger et qui à l'instar de Chouchar espère faire bonne figure lors des prochains Jeux Islamiques en Arabuie saoudite.

De son côté, le Directeur de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya d'Alger, Yacine Siafi s'est réjoui du bon déroulement de la compétition sur plan organisationnel, ajoutant que la présence de participants étrangers a rehaussé encore plus le prestige de cette 3e édition de la Traversée de la Baie d'Alger : une compétition relancée en 2023, après un arrêt de cinq ans.