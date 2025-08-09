Gabon: La Première Dame prend part à la première cérémonie d'allégeance du Drapeau de la 5è République

9 Août 2025
Gabonews (Libreville)

Ce samedi 9 août 2025, l'esplanade du Palais Rénovation a vibré aux couleurs de la Nation à l'occasion de la première cérémonie d'allégeance au drapeau de l'ère de la 5e République.

L'événement s'est déroulé en présence du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema.

Placée sous le thème « Jeunesse et Patriotisme : Porter haut les couleurs de la République », cette édition a mis en lumière le rôle essentiel de la jeunesse, symbole de dynamisme, de potentiel et de préservation des valeurs fondamentales du pays.

Devant les Forces de Défense et de Sécurité, les autorités gouvernementales, les corps constitués, le corps diplomatique et plusieurs dignitaires, de nombreuses personnalités ont prêté serment devant l'étendard national, réaffirmant leur attachement aux symboles républicains et au respect des Institutions.

La cérémonie, empreinte de solennité, a été animée par une parade militaire, des prestations musicales des Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que par la participation des enfants de troupe du Prytanée Militaire de Libreville, un moment de patriotisme et de cohésion nationale.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.