Gabon: La Première Dame prend part à la première cérémonie d'allégeance du Drapeau de la 5è République

Ce samedi 9 août 2025, l'esplanade du Palais Rénovation a vibré aux couleurs de la Nation à l'occasion de la première cérémonie d'allégeance au drapeau de l'ère de la 5e République.

L'événement s'est déroulé en présence du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema.

Placée sous le thème « Jeunesse et Patriotisme : Porter haut les couleurs de la République », cette édition a mis en lumière le rôle essentiel de la jeunesse, symbole de dynamisme, de potentiel et de préservation des valeurs fondamentales du pays.

Devant les Forces de Défense et de Sécurité, les autorités gouvernementales, les corps constitués, le corps diplomatique et plusieurs dignitaires, de nombreuses personnalités ont prêté serment devant l'étendard national, réaffirmant leur attachement aux symboles républicains et au respect des Institutions.

La cérémonie, empreinte de solennité, a été animée par une parade militaire, des prestations musicales des Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que par la participation des enfants de troupe du Prytanée Militaire de Libreville, un moment de patriotisme et de cohésion nationale.