Congo-Kinshasa: Les syndicats d'enseignants tirent la sonnette d'alarme sur les failles du système éducatif

Réunis en assemblée générale le vendredi à Kinshasa, les membres de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont dressé un constat sévère sur l'état du système éducatif national. À l'approche de la rentrée scolaire, ils dénoncent une série de dysfonctionnements et appellent à des réformes urgentes.

Dans une déclaration rendue publique à l'issue de la rencontre, le secrétaire général de la Synergie, Jean-Bosco Puna, a exhorté le gouvernement à publier sans délai les résolutions issues des travaux sur la politique salariale. Il a également fustigé la mainmise de certains acteurs sur les épreuves certificatives, qu'il qualifie de « caporalisation ».

Les syndicats réclament la convocation des états généraux de l'Inspection générale, afin de réévaluer ses missions et de lui restituer son rôle officiel dans l'organisation des examens certificatifs. Ils exigent aussi la transparence sur le nouveau barème salarial, jugé essentiel pour garantir l'équité entre enseignants.

Autres revendications : la tenue d'une plénière avec les bancs syndicaux, l'annulation immédiate de la circulaire autorisant l'accès et le maintien des filles enceintes à l'école, ainsi que le règlement des litiges liés aux bulletins scolaires. Ces derniers, selon eux, entravent le droit des élèves à s'inscrire librement dans l'établissement de leur choix.

« Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités pour éviter une rentrée scolaire chaotique », a déclaré Jean-Bosco Puna.