Congo-Kinshasa: Accord de paix - Première réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité

Des représentants de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Rwanda ainsi que des observateurs des États-Unis, de l'État du Qatar, le représentant du médiateur de l'UA et la Commission de l'Union africaine ont tenu, les 7 et 8 août 2025, la première réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité pour l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé à Washington, le 27 juin 2025.

C'est ce qu'indique le communiqué du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique publié ce samedi 9 août.

« Le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est chargé de la mise en oeuvre du concept d'opérations du Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces/la levée des mesures défensives par le Rwanda. Le mécanisme est également chargé de faciliter le partage de renseignements et d'informations entre les parties aux fins de la mise en oeuvre de l'accord de paix », rappelle le communiqué.

Lors de la première réunion, les membres permanents, à savoir la RDC et le Rwanda, ont adopté le mandat régissant les futures réunions du mécanisme et ont entamé des discussions sur la mise en oeuvre de l'accord de paix.

Le représentant du médiateur de l'UA, la Commission de l'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont participé à ces discussions afin de garantir la mise en oeuvre efficace, efficiente et impartiale de l'accord, ainsi que la poursuite des initiatives de bonne foi visant à instaurer une stabilité durable dans la région.

La RDC et le Rwanda ont tous deux exprimé leur gratitude pour les contributions inestimables et les efforts conjoints de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la recherche d'une solution pacifique, indique le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique.

Cette première réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité s'est tenue au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis-Abeba.