Congo-Kinshasa: Ituri - Six morts dans des affrontements entre les FARDC et la milice CRP à Nyamamba

Au moins six personnes ont perdu la vie, dont quatre militaires des Forces armées de la RDC (FARDC), lors d'une attaque menée par la milice Convention pour la révolution populaire (CRP), dirigée par Thomas Lubanga. Les violences ont éclaté dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août à Nyamamba, dans la plaine du lac Albert, territoire de Djugu, à quelque 70 kilomètres au sud de Bunia.

Toujours active dans cette région, la CRP a pris d'assaut une position avancée des FARDC jeudi soir. L'armée a répliqué, et les combats se sont poursuivis jusqu'au petit matin. À Tchomia, localité située à 7 kilomètres de Nyamamba, des habitants rapportent avoir entendu des détonations à l'aube.

Le bilan provisoire fait état de quatre militaires tués et de plusieurs blessés, évacués vers Bunia pour recevoir des soins. Mais selon des sources locales, le nombre de victimes pourrait être plus élevé. À Mita, village voisin, deux femmes ont été abattues.

Les organisations locales dénoncent l'activisme persistant de la CRP, qui empêche des milliers de déplacés -- notamment dans les camps de pêche de Nyamamba, Café et Mbogi -- de regagner leurs villages. Elles pointent également du doigt l'inaction des militaires ougandais stationnés à Sabe, censés soutenir les FARDC dans la lutte contre ce groupe armé.

À ce jour, l'armée n'a pas encore réagi à cette nouvelle flambée de violence dans une région où la situation sécuritaire reste extrêmement précaire.